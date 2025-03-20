Боротьба з самосівом — де українцям можна заготовляти дрова у квітні

Дрова в посадці. Фото: Pexels

З приходом весни більшість господарів починають підготовку своїх земельних ділянок до посівної. Інколи цей процес включає комплекс заходів щодо боротьби з самосійними деревами, які проросли на землі людини. Про те після галасу, який відбувся минулої осені, українці переживають, чи не порушують такі дії якийсь закон та чи не отримають вони значний штраф.

Про те, де українці можуть вирубувати дерева без дозволу у 2025 році, зазначається в Земельному кодексі України.

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Де можна законно заготовляти дрова у 2025 році

Для багатьох українців, особливо в сільських районах та приватних будинках, дрова залишаються важливим ресурсом. Тому багато людей намагаються знайти способи зменшити витрати на паливо.

Проте не можна просто вирушити до лісу і почати рубати дерева. Згідно з українським законодавством, існують чіткі правила щодо того, де і як можна заготовляти дрова.

Якщо ви є власником земельного паю, ви маєте право вирубувати дерева на своїй землі без спеціального дозволу. Стежити за станом своєї землі сільськогосподарського призначення навіть вимагається законом. Зокрема, потрібно очищати її від дерев та чагарників.

Якщо ділянка заростає лісом, це може бути розцінене як порушення, за яке передбачено адміністративний штраф. Однак важливо точно знати межі своєї землі, щоб уникнути непорозумінь з сусідами зрізавши чужу деревину.

Чи можна чіпати дерева біля вашої земельної ділянки

Ліси в Україні є частиною державного лісового фонду, тому вирубка дерев на таких ділянках заборонена без спеціального дозволу. Якщо ви хочете вирубати дерева на земельній ділянці, що належить місцевій раді або розташована поблизу доріг та полів, потрібно отримати дозвіл. Для цього необхідно:

Звернутися до місцевої ради для отримання дозволу. Якщо ділянка знаходиться поза межами населеного пункту, дозвіл потрібно отримати в районній державній адміністрації.

Зрозуміло, що коли дерево, яке рости фактично на межі вашої ділянки, перебуває в аварійному стані (засохло, покрилось тріщинами або небезпечно похилилось) виникає спокуса зрізати його на дрова. Однак без дозволу це робити не можна.

Раніше ми писали, що дрова — це досить вимогливе паливо, яке потребує належних умов для зберігання. Проте не кожен має можливість створити такі умови. Внаслідок цього деревина може втратити свої властивості або навіть стати небезпечною для використання.

Також ми розповідали, що кінець опалювального сезону ще не означає, що всі заготовлені на зиму дрова будуть використані. А тому виникає природне питання — що робити з такими залишками.