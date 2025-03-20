Борьба с самосевом — где украинцам можно заготавливать дрова в апреле

Дрова в посадке. Фото: Pexels

С приходом весны большинство хозяев начинают подготовку своих земельных участков к посевной. Иногда этот процесс включает комплекс мероприятий по борьбе с самосевными деревьями, которые проросли на земле человека. Однако после шума, который состоялся прошлой осенью, украинцы переживают, не нарушают ли такие действия какой-то закон и не получат ли они значительный штраф.

О том, где украинцы могут вырубать деревья без разрешения в 2025 году, отмечается в Земельном кодексе Украины.

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Где можно законно заготавливать дрова в 2025 году

Для многих украинцев, особенно в сельских районах и частных домах, дрова остаются важным ресурсом. Поэтому многие люди пытаются найти способы уменьшить расходы на топливо.

Однако нельзя просто отправиться в лес и начать рубить деревья. Согласно украинскому законодательству, существуют четкие правила относительно того, где и как можно заготавливать дрова.

Если вы являетесь владельцем земельного пая, вы имеете право вырубать деревья на своей земле без специального разрешения. Следить за состоянием своей земли сельскохозяйственного назначения даже требуется законом. В частности, нужно очищать ее от деревьев и кустарников.

Если участок зарастает лесом, это может быть расценено как нарушение, за которое предусмотрен административный штраф. Однако важно точно знать границы своей земли, чтобы избежать недоразумений с соседями, срезав чужую древесину.

Можно ли трогать деревья возле вашего земельного участка

Леса в Украине являются частью государственного лесного фонда, поэтому вырубка деревьев на таких участках запрещена без специального разрешения. Если вы хотите вырубить деревья на земельном участке, принадлежащем местному совету или расположенном вблизи дорог и полей, нужно получить разрешение. Для этого необходимо:

Обратиться в местный совет для получения разрешения. Если участок находится за пределами населенного пункта, разрешение нужно получить в районной государственной администрации.

Понятно, что когда дерево, которое расти фактически на границе вашего участка, находится в аварийном состоянии (засохло, покрылось трещинами или опасно наклонилось) возникает соблазн срезать его на дрова. Однако без разрешения это делать нельзя.

Ранее мы писали, что дрова — это достаточно требовательное топливо, которое требует надлежащих условий для хранения. Однако не каждый имеет возможность создать такие условия. Вследствие этого древесина может потерять свои свойства или даже стать опасной для использования.

Также мы рассказывали, что конец отопительного сезона еще не означает, что все заготовленные на зиму дрова будут использованы. А потому возникает естественный вопрос — что делать с такими остатками.