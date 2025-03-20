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Куда инвестировать в Украине — от ОВГЗ до стартапов

20 марта 2025 09:23
Руслан Земляный - Партнер Сrowe Mikhailenko, руководитель практики Investment and Business development consulting
Руслан Земляный
Партнер Сrowe Mikhailenko, руководитель практики Investment and Business development consulting
Во что стоит инвестировать средства в Украине — советы эксперта
Инвестиции денег. Фото: коллаж Новини.LIVE
Руслан Земляный - Партнер Сrowe Mikhailenko, руководитель практики Investment and Business development consulting
Руслан Земляный
Партнер Сrowe Mikhailenko, руководитель практики Investment and Business development consulting

Ответ на этот вопрос обычно начинается с упоминания о том, что в Украине отсутствует ключевой элемент инвестиций, а именно фондовый рынок. Мало кто из украинцев понимает весомость этого аргумента, потому что невозможно оценить то, с чем незнаком.

Фондовый рынок — это система торговли ценными бумагами (акциями, облигациями, деривативами и т.д.), которая обеспечивает взаимодействие между инвесторами (частными лицами, компаниями, фондами) и эмитентами (компаниями, которые ведут бизнес-деятельность и выпускают ценные бумаги).

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Речь о том, что, официально, фондовый рынок существует, есть государственный регулятор и профильные законы, но он настолько слабо развит, что не дает возможности компаниям привлечь инвестиции с "рынка", то есть от частных, профессиональных чем институциональных инвесторов.

Отсутствие полноценного фондового рынка в Украине значительно усложняет инвестирование для частных лиц, ограничивая их выбор ликвидных активов и заставляя искать альтернативы на международных рынках.

Но инвестировать все же возможно — это требует дополнительных знаний, подготовки и готовности брать на себя риски более высокого уровня.

Во что есть возможность инвестировать в Украине?

С целью сохранения сбережений. То есть, с низким уровнем риска и относительно низким уровнем доходности частные лица могут в текущем состоянии разместить свои средства (инвестировать) в:

  • Банковские депозиты (низкие ставки в иностранной валюте, ставки в гривне регулируются ставкой рефинансирования НБУ значительно больше, чем спросом на кредитный ресурс)
  • ОВГЗ (низкие ставки в иностранной валюте; ставки в гривне определяются директивно государством, немного выше депозитных). Искусственно созданный государством как безрисковый и с уникальной налоговой преференцией.
  • Покупка золота, драгоценностей или других физических активов - отсутствие свободного (внебанковского) рынка обращения определяет, что эти активы относят к традиционному способу сохранения капитала.

С целью получения дохода от роста стоимости актива (цены) в будущем. Для сравнительного анализа и оценки потенциальных объектов инвестирования (активов) применяют три "базовых" параметры:

  1. риск потери инвестиции полностью;
  2. Ликвидность — способность быть быстро проданным или конвертируемым в денежные средства без потери стоимости;
  3. доходность, в % годовых — рассчитывается сколько дохода может быть получено за период 1 год в процентах от суммы инвестиции. Украинский рынок имеет выраженные особенности, упомянутую низкую развитость фондового рынка, валютные ограничения и нестабильную макроэкономическую ситуацию.

Частным лицам в Украине доступны следующие инвестиционные активы:

  • Инвестирование в недвижимость — классический вариант для долгосрочного сохранения капитала. Требует больших вложений и сейчас существенно потерял свою ликвидность (за очень ограниченным перечнем исключений).
  • Вложения в иностранные рынки — через международных брокеров, что дает доступ к акциям, ETF и облигациям. Валютные ограничения НБУ создают сложности с выводом средств и инвестированием в такие активы.
  • Криптовалюты — очень рисковые, но могут дать высокую прибыль. В Украине отсутствует регуляция их обращения, и их природа как актива присутствует в правовом поле.
  • Прямые инвестиции в бизнес — например, через венчурное финансирование или партнерство. Присущи высокие риски из-за экономической нестабильности и отсутствия профессиональных "управляющих" инвестициями и низкая ликвидность.

В Украине "Прямые инвестиции в бизнес" стали вынужденной альтернативой и заменителем инструментам фондового рынка (акции, облигации).

Эффективное и управляемое (с точки зрения рисков потери суммы инвестиций и получения дохода) размещение инвестиций как "прямых" требует наличия "управляющих инвестициями", безупречной судебной системы, наличия в обществе уважения к предпринимателям, неприкосновенности частной собственности и "культуры инвестора".

Более-менее развитым в Украине является инфраструктура "поиска" стартапов для привлечения частных инвесторов с целью "синдикативного" / "пулового" размещения средств (инвестиций) в обмен на долю корпоративных прав, с пониманием рисков, согласии на отсутствие обеспечения активами этих инвестиций и непониманием срока размещения по причине низкого развития фондового рынка. Для "выхода" (exit strategy) из "прямых" инвестиций в бизнес в Украине есть варианты продажи своей доли другому инвестору или сделка M&A (слияние и поглощение). Примеры реализации венчурной стратегии с ростом оценки стоимости (капитализации) стартапа и проведением следующих "раундов" привлечения инвестиций в большинстве своем связаны с выходом стартапов на внешние инвестиционные рынки, за пределами Украины или привлечением иностранных профессиональных инвесторов (инвестиционные фонды).

Последние 2-3 года в Украине начали появляться профессиональные участники рынка капиталов, которые берут на себя усилия по формированию и обеспечению "культуры инвестора", а именно: ответственность за поиск и подбор бизнес-проектов, привлечение и структурирование инвестиций, контроль за целевым использованием и эффективностью работы средств и соблюдением условий уплаты доли прибыли (дивидендов) инвесторам. Эта тенденция дает уверенность, что украинцы в ближайшее время смогут не только инвестировать, но и получать дивиденды и "выходить" из своих инвестиций с прибылью.

инвестиции деньги пассивный капитал прибыль

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