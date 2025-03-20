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Куди інвестувати в Україні — від ОВДП до стартапів

20 березня 2025 09:23
Руслан Земляний - Партнер Сrowe Mikhailenko, керівник практики Investment and Business development consulting
Руслан Земляний
Партнер Сrowe Mikhailenko, керівник практики Investment and Business development consulting
У що варто інвестувати кошти в Україні — поради експерта
Інвестиції грошей. Фото: колаж Новини.LIVE
Руслан Земляний - Партнер Сrowe Mikhailenko, керівник практики Investment and Business development consulting
Руслан Земляний
Партнер Сrowe Mikhailenko, керівник практики Investment and Business development consulting

Відповідь на це питання зазвичай починається зі згадки про те, що в Україні відсутній ключовий елемент інвестицій, а саме фондовий ринок. Мало хто з українців розуміє вагомість цього аргументу, бо неможливо оцінити те, з чим незнайомий.

Фондовий ринок — це система торгівлі цінними паперами (акціями, облігаціями, деривативами тощо), яка забезпечує взаємодію між інвесторами (приватними особами, компаніями, фондами) та емітентами (компаніями, що ведуть бізнес-діяльність та випускають цінні папери).

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Мова про те, що, офіційно, фондовий ринок існує, є державний регулятор і профільні закони, та він настільки слабко розвинений, що не дає можливості компаніям залучити інвестиції з "ринку", тобто від приватних, професійних чим інституційних інвесторів.

Відсутність повноцінного фондового ринку в Україні значно ускладнює інвестування для приватних осіб, обмежуючи їхній вибір ліквідних активів і змушуючи шукати альтернативи на міжнародних ринках.

Та інвестувати все ж можливо — це потребує додаткових знань, підготовки та готовності брати на себе ризики вищого рівня.

У що є можливість інвестувати в Україні?

З метою збереження заощаджень. Тобто, з низьким рівнем ризику і відносно низьким рівнем дохідності приватні особи можуть в поточному стані розмістити свої кошти (інвестувати) у:

  • Банківські депозити (низькі ставки в іноземній валюті, ставки в гривні регулюються ставкою рефінансування НБУ значно більше, ніж попитом на кредитний ресурс)
  • ОВДП (низькі ставки в іноземній валюті; ставки в гривні визначаються директивно державою, трохи вищі за депозитні). Штучно створений державою як безризиковий і з унікальною податковою преференцією.
  • Купівля золота, коштовностей чи інших фізичних активів – відсутність вільного (позабанкового) ринку обігу визначає, що ці активи відносять до традиційного способу збереження капіталу.

З метою отримання доходу від зростання вартості активу (ціни) в майбутньому. Для порівняльного аналізу та оцінки потенційних об’єктів інвестування (активів) застосовують три "базових" параметри:

  1. ризик втрати інвестиції повністю;
  2. ліквідність – здатність бути швидко проданим або конвертованим у грошові кошти без втрати вартості;
  3. дохідність, у % річних – обраховується скільки доходу може бути отримано за період 1 рік у відсотках від суми інвестиції. Український ринок має виражені особливості, згадану низьку розвиненість фондового ринку, валютні обмеження та нестабільну макроекономічну ситуацію.

Приватним особам в Україні доступні такі інвестиційні активи:

  • Інвестування у нерухомість – класичний варіант для довгострокового збереження капіталу. Потребує великих вкладень і зараз суттєво втратив свою ліквідність (за дуже обмеженим переліком винятків).
  • Вкладення в іноземні ринки – через міжнародних брокерів, що дає доступ до акцій, ETF та облігацій. Валютні обмеження НБУ створюють складнощі з виводом коштів та інвестуванням в такі активи.
  • Криптовалюти – дуже ризикові, але можуть дати високий прибуток. В Україні відсутня регуляція їх обігу, та їх природа як активу присутня в правовому полі.
  • Прямі інвестиції в бізнес – наприклад, через венчурне фінансування або партнерство. Притаманні високі ризики через економічну нестабільність та відсутність професійних "керуючих" інвестиціями і низька ліквідність.

В Україні "Прямі інвестиції в бізнес" стали вимушеною альтернативою і замінником інструментам фондовому ринку (акції, облігації).

Ефективне і кероване (з точки зору ризиків втрати суми інвестицій та отримання доходу) розміщення інвестицій як "прямих" потребує наявності "керуючих інвестиціями", бездоганної судової системи, наявності в суспільстві поваги до підприємців, недоторканості приватної власності та "культури інвестора".

Більш-менш розвиненим в Україні є інфраструктура "пошуку" стартапів для залучення приватних інвесторів з метою "синдикативного" / "пулового" розміщення коштів (інвестицій) в обмін на частку корпоративних прав, з розумінням ризиків, згоді на відсутність забезпечення активами цих інвестицій і нерозумінням терміну розміщення з причини низького розвитку фондового ринку. Для "виходу" (exit strategy) з "прямих" інвестицій в бізнес в Україні є варіанти продаж своєї частки іншому інвестору чи угода M&A (злиття і поглинання). Приклади реалізації венчурної стратегії з зростанням оцінки вартості (капіталізації) стартапу і проведенням наступних "раундів" залучення інвестицій в більшості своїй пов’язані з виходом стартапів на зовнішні інвестиційні ринки, за межами України або залученням іноземних професійних інвесторів (інвестиційні фонди).

Останні 2-3 роки в Україні почали з’являтися професійні учасники ринку капіталів, які беруть на себе зусилля з формування і забезпеченню "культури інвестора", а саме: відповідальність за пошук і підбір бізнес-проєктів, залучення і структурування інвестицій, контроль за цільовим використанням та ефективністю роботи коштів і дотриманням умов сплати частки прибутку (дивідендів) інвесторам. Ця тенденція дає впевненість, що українці найближчим часом зможуть не тільки інвестувати, а і отримувати дивіденди та "виходити" зі своїх інвестицій з прибутком.
 

інвестиції гроші пасивний капітал прибуток

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