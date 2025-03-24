Погода в Украине 25 марта — подробный прогноз от Наталки Диденко

Диденко предупредила о погоде с дождями и магнитными бурями
Во вторник, 25 марта, погода в Украине будет пестрой — от теплой весенней свежести на юге до прохлады на севере. Зато уже в ближайшие несколько дней будет высокая вероятность возникновения мощных магнитных бурь.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Где будет потепление 25 марта в Украине
По ее прогнозу, самые высокие температурные показатели ожидаются в южных областях, большинстве центрального региона и на Луганщине — днем там столбики термометров поднимутся до +12...+16 °С. В северной части Украины будет заметно свежее - температура воздуха в течение дня будет держаться на уровне +9...+12 °С.
Часть Донецкой и Харьковской областей, будут иметь несколько прохладную погоду. Там прогнозируют, что столбики термометра поднимутся в пределах от +8 до +12 °С.
Также Наталья Диденко прогнозирует, что уже 25 марта сильный ветер наконец утихнет. Только в восточных областях может еще сохраняться порывистый ветер.
Где будут дожди 25 марта
Осадки больше всего затронут западные, северные области, а также Винницкую, Черкасскую и Харьковскую области. В других регионах будет преобладать сухая погода.
Прогноз погоды в Киеве 25 марта
В Киеве 25 марта прогнозируют дождь — преимущественно ночью и утром, днем осадки прекратятся. Температура воздуха в столице будет держаться около +10 °С.
Резкое похолодание и магнитные бури
Диденко также предупредила об активности магнитных бурь в ближайшие несколько дней. Кроме того, синоптик призвала внимательно следить за ежедневными обновлениями прогноза, ведь уже с 7 апреля возможно резкое похолодание.
Напомним, синоптики составили подробный прогноз погоды в Украине на понедельник, 24 марта.
Также астросиноптики составили прогноз магнитных бурь на сегодня и сообщили, повлияет ли Солнце на самочувствие метеозависимых.
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