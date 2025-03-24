Сьогодні в Україні очікується тепла погода, проте в деяких регіонах будуть опади та сильний вітер

Дівчина під сильним поривом вітру. Ілюстраційне фото: УНІАН

Погода в Україні сьогодні, у понеділок, буде доволі теплою враховуючи температуру, але сонця можна не чекати. Крім того, у деяких областях України очікуються дощі та сильний вітер.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Прогноз погоди на 24 березня

Метеорологи Укргідрометцентру прогнозують, що сьогодні дощі пройдуть у західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях. Опади можна чекати вдень у Чернігівській та Сумській областях.

В інших містах та регіонах України буде сухо. Вітер південно-східний, 7–12 м/с, з поривами до 15–20 м/с у більшості регіонів, крім Прикарпаття, Закарпаття та Луганщини.

Температура повітря до +7…+12 °C, а в західних і південно-західних областях стовпчики термометрів піднімуться до +11…+16 °C.

Прогноз погоди на 24 березня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про сильний вітер

В Укргідрометцентрі попереджають про сильний поривчастий вітер зі швидкістю 15-20 м/с на території всієї України, окрім Прикарпаття, Закарпаття та Луганщини. Такий вітер може призвести до пошкодження ліній електропередач, повалення дерев та ускладнення руху транспорту, особливо на відкритих ділянках доріг. Водіям та пішоходам слід бути особливо обережними, а мешканцям рекомендується прибрати з балконів та подвір’їв предмети, які може зірвати вітер.

Попередження про сильні пориви вітру 24 березня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Наталка Діденко прогнозує на сьогодні теплу, але вітряну погоду. Опади очікуються у західних та північних областях, а в інших регіонах України обійдеться без дощу.

Температура вдень до +10…+16 °C, а от у Києві прогнозується дощ, сильний вітер та +11 °C.

Карта температур. Фото: Наталка Діденко

Раніше синоптики попереджали, що тиждень в Україні розпочнеться з дощів та сильних вітрів.

А в Одесі синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки на 24 березня.