Сегодня в Украине ожидается теплая погода, однако в некоторых регионах будут осадки и сильный ветер

Девушка под сильным порывом ветра. Иллюстрационное фото: УНИАН

Погода в Украине сегодня, в понедельник, будет довольно теплой учитывая температуру, но солнца можно не ждать. Кроме того, в некоторых областях Украины ожидаются дожди и сильный ветер.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды на 24 марта

Метеорологи Укргидрометцентра прогнозируют, что сегодня дожди пройдут в западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях. Осадки можно ожидать днем в Черниговской и Сумской областях.

В других городах и регионах Украины будет сухо. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с в большинстве регионов, кроме Прикарпатья, Закарпатья и Луганщины.

Температура воздуха до +7...+12 °C, а в западных и юго-западных областях столбики термометров поднимутся до +11...+16 °C.

Прогноз погоды на 24 марта. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о сильном ветре

В Укргидрометцентре предупреждают о сильном порывистом ветре со скоростью 15-20 м/с на территории всей Украины, кроме Прикарпатья, Закарпатья и Луганщины. Такой ветер может привести к повреждению линий электропередач, падению деревьев и затруднению движения транспорта, особенно на открытых участках дорог. Водителям и пешеходам следует быть особенно осторожными, а жителям рекомендуется убрать с балконов и дворов предметы, которые может сорвать ветер.

Предупреждение о сильных порывах ветра 24 марта. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Наталка Диденко прогнозирует на сегодня теплую, но ветреную погоду. Осадки ожидаются в западных и северных областях, а в остальных регионах Украины обойдется без дождя.

Температура днем до +10...+16 °C, а вот в Киеве прогнозируется дождь, сильный ветер и +11 °C.

Карта температур. Фото: Наталка Диденко

Ранее синоптики предупреждали, что неделя в Украине начнется с дождей и сильных ветров.

А в Одессе синоптики объявили желтый уровень опасности на 24 марта.