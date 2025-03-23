Погода в Україні на тиждень - чого очікувати

Жінка йде під зливою. Фото: Вечірній Київ

В Україні тиждень розпочнеться з дощів та сильних вітрів. Синоптики прогнозують опади різної інтенсивності, а також посилення вітру та короткочасні тумани.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода в Україні 24-30 березня

У понеділок, 24 березня, в західній частині України, вдень також місцями у північних областях пройдуть дощі. У Карпатах та на Закарпатті вдень місцями значні дощі. В решті регіонів України без істотних опадів. Вітер південно-східний, в межах 7-12 м/с, вночі у західних областях. Вдень на більшій частині території України можливі пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+8 °С, вдень +9…+14 °С, у південних областях, а також на Прикарпатті місцями +12…+17 °С.

Погода в Україні 24 березня. Скриншот: Укргідрометцентр

У вівторок, 25 березня, у західних та північних областях утримається нестійка та дощова погода. Вдень невеликі дощі також пройдуть у східних та Полтавській областях. У південній половині України переважно без опадів. Вночі та вранці на Правобережжі місцями тумани. Вітер південно-східний, із переходом на західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, вдень +8…+14 °С, у південній половині та у Криму +16…+21 °С.

Погода в Україні 25 березня. Скриншот: Укргідрометцентр

У середу, 26 березня, вночі у східних областях, вдень у західній половині країни очікуються невеликі, подекуди помірні дощі. В решті регіонів переважно без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південно-західних областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +2...+7 °С, у північних регіонах близько 0 °С; вдень повітря прогріється до +12…+17 °С. Водночас на півдні Одеської області та у Криму місцями до +20 °С.

Погода в Україні 26 березня. Скриншот: Укргідрометцентр

У четвер, 27 березня, у західних та північних областях знову очікується дощова погода. На решті території країни без істотних опадів. У Карпатах пройдуть сильні опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Вітер південно-східний, у західній частині північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +5…+10 °С, вдень +13…+18 °С, у західних областях +7…+12 °С. Водночас у Криму місцями +20…+23 °С.

Погода в Україні 27 березня. Скриншот: Укргідрометцентр

У п'ятницю, 28 березня, дощі передбачаються у західних, північних, центральних областях, а також на Харківщині. У Карпатах опади здебільшого будуть у вигляді мокрого снігу. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер на Лівобережжі країни південно-східний, на Правобережжі північний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °С, вдень +14…+21 °С; у західній частині вночі -1...+4 °С, вдень +7...+12 °С.

Погода в Україні 28 березня. Скриншот: Укргідрометцентр

У суботу, 29 березня, у західній частині, а також на Одещині пройдуть невеликі, місцями помірні дощі. В решті регіонів України без істотних опадів. Вітер переважно південно-східний, 5 - 10 м/с, на південному сході країни вдень місцями пориви, 15 - 20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +3...+8 °С, вдень +13...+18 °С, у Криму місцями +19...+23 °С.

У неділю, 30 березня, синоптики прогнозують дощі у центральних, південних та північних областях; у західних та східних регіонах переважно без опадів. Вітер південно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 °С, вдень +12...+18 °С.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 24 березня Україну накриють хмари. Також прогнозується дощ в окремих областях.

Водночас синоптик Наталка Діденко також каже, що тиждень розпочнеться в Україні з дощів та вітру.