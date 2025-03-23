Якою буде погода в Україні завтра 24 березня

Дівчинка з парасолькою йде по калюжах під дощем. Фото: Freepik

У понеділок, 24 березня, в деяких регіонах України дощитиме. Також очікується незначне зниження температури та сильний вітер.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Температурна карта. Фото: Діденко/Facebook

Прогноз погоди в Україні на 24 березня

За прогнозами Діденко, завтра дощі пройдуть на заході та півночі України. Однак попри це, буде доволі тепло, температура повітря в межах +10...+16 °C.

Як зазначає синоптик, свіжіше повітря варто очікувати — від Чернігівщини до Одещини. Також прогнозується сильний вітер.

У Києві 24 березня дощитиме. Столичний дощ супроводжуватиме сильний вітер. Температура у Києві у понеділок буде у межах +11 °C.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Зазначимо, що і сьогодні, 23 березня, погода в Україні буде не надто приємною. За прогнозами синоптиків, очікуються дощі та вітер.

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