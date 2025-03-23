Сьогодні в Україні буде похмура погода з дощами та сильним вітром

Негода з дощем та буревієм — прогноз синоптиків на сьогодні
Погода в Україні сьогодні, 23 березня, буде доволі неприємною. Синоптики прогнозують дощі та вітер, а в деяких регіонах навіть очікується буревій.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 23 березня
Сьогодні вдень дощі накриють західні області, а також не оминуть Житомирщину та Вінниччину. Проте в інших регіонах України істотних опадів не очікується.
Вітер південно-східного напрямку, 7-12 м/с, а в окремих областях, зокрема в Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та Київській, очікуються сильні пориви вітру швидкістю до 15-20 м/с.
Температура повітря вдень по всій Україні буде у межах +9…+14 °C, а в гірських районах Карпат буде прохолодніше — від +5 до +10 °C.
Попередження про буревій
В Укргідрометцентрі зазначають, що сьогодні вдень у Рівненській, Житомирській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
Синоптики наголошують, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозами синоптика Наталки Діденко, на заході та півночі України можна очікувати на похолодання, хоча й умовне — +8…+12 °C. В інших регіонах буде тепліше — +10…+14 °C.
Діденко також прогнозує дощі у західних областях, на півночі та крайньому сході. Інші території опади оминуть.
У Києві температура повітря +10…+12 °C. Опади малоймовірні, проте сонечко майже не вигляне через хмари.
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