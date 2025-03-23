Сьогодні в Україні буде похмура погода з дощами та сильним вітром

Сильний вітер вириває з рук дівчини парасольку. Фото: slovoidilo.ua

Погода в Україні сьогодні, 23 березня, буде доволі неприємною. Синоптики прогнозують дощі та вітер, а в деяких регіонах навіть очікується буревій.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 23 березня

Сьогодні вдень дощі накриють західні області, а також не оминуть Житомирщину та Вінниччину. Проте в інших регіонах України істотних опадів не очікується.

Вітер південно-східного напрямку, 7-12 м/с, а в окремих областях, зокрема в Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та Київській, очікуються сильні пориви вітру швидкістю до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень по всій Україні буде у межах +9…+14 °C, а в гірських районах Карпат буде прохолодніше — від +5 до +10 °C.

Прогноз погоди на 23 березня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про буревій

В Укргідрометцентрі зазначають, що сьогодні вдень у Рівненській, Житомирській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Синоптики наголошують, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств.

Попередження про сильні пориви вітну 23 березня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, на заході та півночі України можна очікувати на похолодання, хоча й умовне — +8…+12 °C. В інших регіонах буде тепліше — +10…+14 °C.

Діденко також прогнозує дощі у західних областях, на півночі та крайньому сході. Інші території опади оминуть.

У Києві температура повітря +10…+12 °C. Опади малоймовірні, проте сонечко майже не вигляне через хмари.

Карта температур станом на 9 ранку 23 березня. Фото: Ventusky

Раніше ми розповідали, як урятувати розсаду під час весняних заморозків.

Також ми писали, що в Одесі 23 березня знизиться температура повітря.