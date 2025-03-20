Як врятувати розсаду від весняних заморозків — поради дачникам, що збережуть врожай

Кущ полуниці під шапкою снігу. Фото: shutterstock.com

Весна — час висадки розсади у відкритий ґрунт. Деякі морозостійкі культури висаджують уже в березні, а інші у квітні або травні. Проте весняні заморозки можуть загрожувати навіть найміцнішим саджанцям. Вночі температура може різко опускатися, що негативно впливає на теплолюбні рослини. Щоб уникнути втрати врожаю, важливо знати, як уберегти розсаду від холоду.

Які є ефективні способи захисту розсади від заморозків, дізнавайтесь далі у статті.

Читайте також:

Які городні культури витримують холод

Не всі рослини однаково реагують на зниження температури. Деякі культури можуть витримувати навіть короткочасні морози. Наприклад, до -7°С можуть пережити:

морква;

селера;

цибуля;

петрушка;

кріп;

шпинат.

Є культури, які дуже чутливі навіть до невеликого похолодання. Вже при -1°С можуть загинути:

огірки;

кабачки;

гарбуз.

Особливо вразливими є також незагартовані або слабко укорінені:

томати;

перець;

баклажани.

Навіть якщо рослини не загинуть, холод може уповільнити їхній розвиток на 2-3 тижні, що вплине на врожайність.

Іній на молодій розсаді. Фото: shutterstock.com

Як врятувати розсаду від заморозків

Щоб захистити посадки від несподіваного похолодання, можна скористатися кількома ефективними методами:

1. Укриття агроволокном або тканиною

Встановіть дуги над грядками та накрийте їх спанбондом. За його відсутності можна використовувати старі простирадла або ковдри. Це допоможе зберегти тепло й захистити рослини від морозу.

2. Використання пластикових пляшок або відер

Якщо розсада ще невелика, кожен саджанець можна накрити обрізаною пластиковою пляшкою, перевернутим відром або мішком з крафт-паперу. Такий метод створює ефект міні-теплиці.

3. Підгортання ґрунтом

Особливо підходить для картоплі: її молоді сходи повністю засипають землею, що запобігає їх замерзанню. Коли потеплішає, бадилля знову проб’ється на поверхню.

Раніше ми розповідали, як можна вберегти тюльпани від заморозків навесні.

Нагадаємо, ми писали, чим підживити город навесні, щоб збагатити корисними речовинами.

Також ми ділилися, які рослини можна садити одразу на городі та в саду в березні.