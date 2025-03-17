Що можна посадити одразу в ґрунт у березні 2025 — поради дачникам

Люди, які садять саджанець дерева в саду. Фото: Freepik

Попри те, що березень — це доволі нестабільний місяць у плані погоди, існують рослини, які вже можна сміливо садити на городі. Досвідчені дачники, які культури можна висаджувати одразу у відкритий ґрунт у перший місяць весни.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Що треба робити в березні

Перевірка ґрунта на наявність мерзлих грудок

Перш, ніж садити рослини, варто перевірити, чи не замерзла земля — якщо ні, то можна сміливо садити дерева.

Обробка саду від шкідників

Також важливо вберегти свій сад від шкідників, які здатні знищувати цілі врожаї. Але варто зауважити, що робити це потрібно тоді, коли стовпчики термометрів піднімуться вище за п’ять градусів тепла. Це важливо для того, щоб захистити кущі з деревами від пошкодження.

Процес обприскування дерева в саду. Фото: Pinterest

Посів розсади

Також у березні важливо посіяти розсаду, але робити це потрібно наприкінці місяця. До списку рослин, які потрібно садити на розсаду наприкінці березня, відносяться:

Помідори

Огірки

Капуста

Буряк

Морква

Перець

Баклажани

Які рослини можна сіяти у відкритий ґрунт у березні

Багато культур спочатку потрібно садити на розсаду, але є ті, які можна сіяти одразу на городі в перший весняний місяць. Наприклад, можна посадити такі нові плодово-ягідні дерева, як:

Яблуня

Груша

Слива

Абрикос

Черешня

Горіх

Вишня

Персик

Але дивіться, щоб бруньки цих дерев не були набряклими, адже так вони можуть погано приживитися.

Посадка дерева в саду. Фото: Garden Design

Також на городі в березні одразу можна сіяти рослини, яким не страшні холоди, зокрема, такі овочі та квіти, як:

Редиска

Горох

Зелень

Петунія

Ехінацея

Левиний зів

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