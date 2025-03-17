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Какие растения можно сажать сразу на огороде и в саду в марте

17 марта 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Что можно посадить сразу в грунт в марте 2025 — советы дачникам
Люди, которые сажают саженец дерева в саду. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Несмотря на то, что март — это довольно нестабильный месяц в плане погоды, существуют растения, которые уже можно смело сажать на огороде. Опытные дачники, какие культуры можно высаживать сразу в открытый грунт в первый месяц весны.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Что надо делать в марте

Проверка почвы на наличие мерзлых комков

Прежде, чем сажать растения, стоит проверить, не замерзла ли земля — если нет, то можно смело сажать деревья.

Обработка сада от вредителей

Также важно уберечь свой сад от вредителей, которые способны уничтожать целые урожаи. Но стоит заметить, что делать это нужно тогда, когда столбики термометров поднимутся выше пяти градусов тепла. Это важно для того, чтобы защитить кусты с деревьями от повреждения.

Опрыскивание сада
Процесс опрыскивания дерева в саду. Фото: Pinterest

Посев рассады

Также в марте важно посеять рассаду, но делать это нужно в конце месяца. К списку растений, которые нужно сажать на рассаду в конце марта, относятся:

  • Помидоры
  • Огурцы
  • Капуста
  • Свекла
  • Морковь
  • Перец
  • Баклажаны

Какие растения можно сеять в открытый грунт в марте

Многие культуры сначала нужно сажать на рассаду, но есть те, которые можно сеять сразу на огороде в первый весенний месяц. Например, можно посадить такие новые плодово-ягодные деревья, как:

  • Яблоня
  • Груша
  • Слива
  • Абрикос
  • Черешня
  • Орех
  • Вишня
  • Персик

Но смотрите, чтобы почки этих деревьев не были набухшими, ведь так они могут плохо прижиться.

Дерево
Посадка дерева в саду. Фото: Garden Design

Также на огороде в марте сразу можно сеять растения, которым не страшны холода, в частности, такие овощи и цветы, как:

  • Редиска
  • Горох
  • Зелень
  • Петуния
  • Эхинацея
  • Львиный зев

Напомним, мы писали о том, когда и чем нужно обрабатывать розы в саду в середине марта.

Ранее мы рассказывали о том, какие растения на огороде и в саду нужно обрезать в марте.

Также мы сообщали о том, какие кусты стоит посадить возле дома на счастье и достаток.

растения культура советы огород сад март

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