Які дерева і квіти потрібно обрізати в березні 2025, щоб покращити ріст — поради садівникам

Чоловік, який обрізає троянди в саду. Фото: Freepik

Кожен досвідчений садівник знає, як важливо видаляти зайві, старі, сухі або постраждалі пагони на деревах, кущах і квітах рано навесні. Тому вони розповіли, які саме рослини потребують обрізки навесні та як це правильно робити, щоб не нашкодити їм у процесі.

Про це розповідає Express.

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Гліцинія

Цю рослину дачники радять обрізати як у лютому, так і в березні, а якщо пропустити це, наступного разу це вже можна буде зробити в липні та серпні. Щоб не нашкодити цьому дереву, обрізайте молоді пагони на ньому так, щоб на кожному з них залишилося по дві бруньки.

Гілки гліцинії на дереві. Фото: Pinterest

Троянди

Ці красиві квіти краще обрізати в березні, коли надворі вже трохи потеплішає та не буде морозів. Обрізайте лише ті стебла, які розташовані близько, і робіть це обов’язково під кутом 45 градусів на відстані в п’ять-сім міліметрів вище за рівень бруньки. Не бійтеся це робити і обрізайте якомога більше, щоб пагони стали довшими.

Кущі червоної троянди на клумбі. Фото: Justdial

Гортензія

Якщо ви хочете, щоб гортензія на вашій клумбі тішила ваше око розкішним цвітінням впродовж всього літа, обов’язково обріжте її на початку весни. Але варто зауважити, що видаляти потрібно геть всі стебла цієї рослини.

Пишні бутони рожевої гортензії. Фото: Pinterest

Клематис

У перший весняний місяць на цій рослині обов’язково потрібно прибрати стару поросль. Обрізати клематис потрібно так, щоб над рівнем землі відстань становила 25-30 сантиметрів. Це сприяє активному росту рослини і гарному цвітінню.

Яскраві квіти клематису на кущі. Фото: Freepik

Плодові дерева

Доки фруктові дерева перебувають у стані спокою, їх обов’язково потрібно обрізати. У березні обріжте гілки яблуні та груші, але так, щоб крона дерева за формою нагадувала келих, а сонячне світло потрапляло на все плодове дерево.

Яблуні з великим врожаєм у саду. Фото: Freepik

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