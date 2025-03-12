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Які рослини потрібно обрізати в березні 2025 — поради садівникам

12 березня 2025 05:03
Христина Кучугурна - Редактор
Які дерева і квіти потрібно обрізати в березні 2025, щоб покращити ріст — поради садівникам
Чоловік, який обрізає троянди в саду. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Кожен досвідчений садівник знає, як важливо видаляти зайві, старі, сухі або постраждалі пагони на деревах, кущах і квітах рано навесні. Тому вони розповіли, які саме рослини потребують обрізки навесні та як це правильно робити, щоб не нашкодити їм у процесі.

Про це розповідає Express.

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Гліцинія

Цю рослину дачники радять обрізати як у лютому, так і в березні, а якщо пропустити це, наступного разу це вже можна буде зробити в липні та серпні. Щоб не нашкодити цьому дереву, обрізайте молоді пагони на ньому так, щоб на кожному з них залишилося по дві бруньки.

Глициния
Гілки гліцинії на дереві. Фото: Pinterest

Троянди

Ці красиві квіти краще обрізати в березні, коли надворі вже трохи потеплішає та не буде морозів. Обрізайте лише ті стебла, які розташовані близько, і робіть це обов’язково під кутом 45 градусів на відстані в п’ять-сім міліметрів вище за рівень бруньки. Не бійтеся це робити і обрізайте якомога більше, щоб пагони стали довшими.

Розы
Кущі червоної троянди на клумбі. Фото: Justdial

Гортензія

Якщо ви хочете, щоб гортензія на вашій клумбі тішила ваше око розкішним цвітінням впродовж всього літа, обов’язково обріжте її на початку весни. Але варто зауважити, що видаляти потрібно геть всі стебла цієї рослини.

Гортензия
Пишні бутони рожевої гортензії. Фото: Pinterest

Клематис

У перший весняний місяць на цій рослині обов’язково потрібно прибрати стару поросль. Обрізати клематис потрібно так, щоб над рівнем землі відстань становила 25-30 сантиметрів. Це сприяє активному росту рослини і гарному цвітінню.

Клематис
Яскраві квіти клематису на кущі. Фото: Freepik

Плодові дерева

Доки фруктові дерева перебувають у стані спокою, їх обов’язково потрібно обрізати. У березні обріжте гілки яблуні та груші, але так, щоб крона дерева за формою нагадувала келих, а сонячне світло потрапляло на все плодове дерево.

Яблоня
Яблуні з великим врожаєм у саду. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, в якому місці на городі потрібно посадити чорнобривці. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини краще посадити поруч із грушею в саду. 

Також ми повідомляли про те, які овочі потрібно посадити на городі першими в березні. 

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