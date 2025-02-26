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Які овочі треба посадити на городі першими у березні 2025

26 лютого 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Що потрібно першим посадити на городі в березні 2025 — список рослин, поради дачникам
Людина, яка збирає врожай гороху на городі. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Навесні відкривається дачний сезон, тому в цей період важливо почати закладати майбутній врожай. Досвідчені дачники розповіли, які рослини українцям потрібно садити на городі першими у березні, щоб раніше зібрати врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Які культури садять на городі першими в березні

Шпинат

Цю культуру потрібно садити на городі, щойно прийде весна, адже вона добре витримує зниження температури і вміє проростати тоді, коли надворі лише два градуса тепла. Ще шпинат любить сонце, родючий ґрунт, постійний полив і своєчасне проріджування.

Натомість він покращує якість ґрунт і наділяє його корисними органічними елементами.

Шпинат
Вирощування шпинату на городі. Фото: Pixabay

Кріп

Цю культуру також можна сіяти на городі на початку весни, адже її насіння проростає в умовах температури від трьох до п’яти градусів тепла, а сходи здатні витримувати до шести градусів морозу. Кріп любить рости під сонцем у легкому ґрунті, помірній вологості та поруч з деякими рослинами.

Натомість він здатний захищати інші культури від шкідників, адже кріп приваблює різних комах.

Укроп
Врожай кропу на городі. Фото: Pixabay

Редис

Цей овоч здатний витримувати до п’яти градусів морозу і швидко проростає навіть тоді, коли надворі прохолодно. Редис любить легкі і добре дреновані ґруни, а також потребує постійного поливу для отримання соковитих плодів.

Натомість редис забезпечує гарний врожай для інших культур, наприклад, для моркви або шпинату.

Редиска
Зібраний врожай редиски на городі. Фото: Pexels

Морква

Цей овоч гарно витримує прохолоду, тому ідеально підійде для посадки в березні. Насіння моркви проростає в умовах температури від чотирьох до шести градусів тепла, а молоді сходи здатні витримувати до чотирьох морозу. Любить морква легкі супіщані ґрунти з маленькою кількістю азоту.

Попри те, що морква росте повільніше за всіх, її перший врожай можна буде збирати вже в червні.

Морковь
Великий врожай моркви на городі. Фото: Decorexpro

Горох

Цей вид бобових не боїться холодів і вміє проростати тоді, коли надворі всього чотири градуси тепла. Через те, що горох має потужне коріння, його не потрібно часто поливати, хоча під час цвітіння необхідна помірна вологість ґрунту.

Натомість горох наділяє ґрунт азотом, тим самим, покращуючи родючість для майбутнього врожаю.

Горох
Врожай гороху на рослині. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, що ні в якому разі не можна садити на городі після гірчиці. 

Раніше ми розповідали про те, чому морква погано росте і як врятувати врожай. 

Також ми повідомляли про те, як можна виростити гарний врожай шпинату самостійно.

овочі рослини культура березень поради город

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