Що не можна садити після цибулі на городі, щоб не втратити врожай — поради дачникам

Врожай цибулі на городі. Фото: shutterstock.com

Запорука здорових рослин та високого врожаю — правильна сівозміна. Якщо не враховувати, які культури росли на грядці минулого сезону, можна отримати слабкі рослини, низьку врожайність і навіть поширення хвороб. Цибуля не є винятком — її не можна вирощувати рік у рік на одному й тому ж місці й, звичайно ж, не все здатне добре рости після неї. Деякі овочі та трави можуть захворіти, бути атакованими шкідниками або ж залишитися без поживних речовин, а квіти можуть зовсім не зацвісти.

Щоб уникнути цих помилок, варто знати, які культури категорично не можна висаджувати після цибулі. Читайте поради досвідчених городників далі у нашій статті.

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Рослини, які не можна садити на городі після цибулі

Якщо для деяких рослин колишня цибулева грядка — найкраще місце для розвитку та росту, то для інших — загибель. І на це є ряд причин:

цибуля виділяє в ґрунт специфічні речовини, які можуть гальмувати ріст деяких культур;

цибуля споживає багато поживних речовин, особливо калію та фосфору, тож якщо не внести відповідні добрива, наступні культури можуть отримати недостатньо важливих елементів для росту;

на грядці, де довго росла цибуля, можуть залишитися личинки цибулевої мухи, нематоди та інші шкідники;

у ґрунті можуть накопичитися грибкові та бактеріальні хвороби, які можуть вражати інші культури, особливо з родини цибулевих;

після вирощування цибулі ґрунт може стати надто кислим або надмірно виснаженим, що негативно впливає на ріст інших рослин.

Цибуля росте на городі. Фото: istockphoto.com

Овочі, які не варто садити після цибулі:

цибуля-порей, цибуля-батун — вони вимагають схожих поживних речовин і можуть постраждати від тих самих хвороб;

— вони вимагають схожих поживних речовин і можуть постраждати від тих самих хвороб; часник — теж належить до цибулевих і страждає від тих же проблем, що і цибуля.

Зелень та трави, які не варто висаджувати:

кріп — не отримає достатню кількість поживних речовин, якщо не внести добрива;

— не отримає достатню кількість поживних речовин, якщо не внести добрива; шпинат, кінза, м'ята — схильні до ураження тими ж хворобами, що й цибуля;

— схильні до ураження тими ж хворобами, що й цибуля; крес-салат, гірчиця, фенхель — їх коренева система не дозволяє ґрунту швидко відновитися.

Квіти, які не варто садити після цибулі:

тюльпани;

нарциси;

гладіолуси;

лілії.

Ці декоративні рослини мають цибулинну кореневу систему, яка виснажує землю та приваблює спільних шкідників.

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