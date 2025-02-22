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Ці рослини не можна садити після цибулі — врожаю не дочекаєтесь

22 лютого 2025 07:34
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Що не можна садити після цибулі на городі, щоб не втратити врожай — поради дачникам
Врожай цибулі на городі. Фото: shutterstock.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Запорука здорових рослин та високого врожаю — правильна сівозміна. Якщо не враховувати, які культури росли на грядці минулого сезону, можна отримати слабкі рослини, низьку врожайність і навіть поширення хвороб. Цибуля не є винятком — її не можна вирощувати рік у рік на одному й тому ж місці й, звичайно ж, не все здатне добре рости після неї. Деякі овочі та трави можуть захворіти, бути атакованими шкідниками або ж залишитися без поживних речовин, а квіти можуть зовсім не зацвісти.

Щоб уникнути цих помилок, варто знати, які культури категорично не можна висаджувати після цибулі. Читайте поради досвідчених городників далі у нашій статті. 

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Рослини, які не можна садити на городі після цибулі 

Якщо для деяких рослин колишня цибулева грядка — найкраще місце для розвитку та росту, то для інших — загибель. І на це є ряд причин: 

  • цибуля виділяє в ґрунт специфічні речовини, які можуть гальмувати ріст деяких культур;
  • цибуля споживає багато поживних речовин, особливо калію та фосфору, тож якщо не внести відповідні добрива, наступні культури можуть отримати недостатньо важливих елементів для росту;
  • на грядці, де довго росла цибуля, можуть залишитися личинки цибулевої мухи, нематоди та інші шкідники;
  • у ґрунті можуть накопичитися грибкові та бактеріальні хвороби, які можуть вражати інші культури, особливо з родини цибулевих;
  • після вирощування цибулі ґрунт може стати надто кислим або надмірно виснаженим, що негативно впливає на ріст інших рослин.

 

Рослини, які не можна садити на городі після цибулі
Цибуля росте на городі. Фото: istockphoto.com

Овочі, які не варто садити після цибулі:

  • цибуля-порей, цибуля-батун — вони вимагають схожих поживних речовин і можуть постраждати від тих самих хвороб;
  • часник — теж належить до цибулевих і страждає від тих же проблем, що і цибуля.

Зелень та трави, які не варто висаджувати:

  • кріп — не отримає достатню кількість поживних речовин, якщо не внести добрива;
  • шпинат, кінза, м'ята — схильні до ураження тими ж хворобами, що й цибуля;
  • крес-салат, гірчиця, фенхель — їх коренева система не дозволяє ґрунту швидко відновитися.

Квіти, які не варто садити після цибулі:

  • тюльпани;
  • нарциси;
  • гладіолуси;
  • лілії.

Ці декоративні рослини мають цибулинну кореневу систему, яка виснажує землю та приваблює спільних шкідників.

Раніше ми розповідали, коли слід садити цибулю на городі за місячним календарем на 2025 рік. 

Нагадаємо, ми писали, що посадити поруч із часником, щоб отримати шалений врожай. 

Також пропонуємо вам дізнатися, які сидерати посіяти навесні під помідори для рекордного врожаю.

врожай овочі рослини поради город цибуля

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