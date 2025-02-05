Що посадити біля цибулі на городі, щоб захистити її від шкідників — поради дачникам

Дитина, яка тримає цибулю в руці. Фото: Freepik

Всі досвідчені дачники знають, що цибуля — це доволі вибагливий овоч, який потребує ретельного догляду, зокрема, правильного "сусідства". Якщо ви хочете отримати щедрий врожай цибулі на власному городі, дізнайтеся, які рослини варто посадити поруч із нею на ділянці.

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Будь-яка рослина на городі потребує гарного догляду, але є ті, яким він потрібен найбільше. До списку таких культур входить і цибуля, яка дає максимальний врожай лише в тому випадку, якщо росте на грядці поруч з певними рослинами.

Тож, якщо ви хочете, щоб вашому врожаю цибулі заздрили всі сусіди навколо, дізнайтеся, які рослини повинні рости біля неї.

Врожай цибулі на городі. Фото: Pinterest

Які рослини слід посадити поруч із цибулею на городі

Морква

Дачники з досвідом вважають цей популярний овоч найкращим "сусідом" для цибулі. Справа в тому, що обидві культури виділяють речовини, які здатні відлякати таких шкідників, як морквяна і цибулева муха. Однак, для того, щоб ефективно боротися зі шкідниками, краще вирощувати моркву з цибулею на грядках поруч.

Ягоди, овочі та зелень

Також досвідчені дачники рекомендують вирощувати цибулю біля таких рослин, як:

Шпинат

Огірки

Помідори

Редиска

Петрушка

Кріп

Горох

Столовий буряк

Полуниця

Що не варто садити поруч із цибулею на городі

Запам’ятайте, що поруч із цибулею категорично не варто висаджувати капусту. Справа в тому, що обидва овоча страждають від одних і тих самих шкідників. зокрема, від попелиці, мух і равликів. Тобто, якщо одну рослину вразять ці шкідники, то інша також постраждає.

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