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Захистять від шкідників — що слід посадити біля цибулі на городі

5 лютого 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Що посадити біля цибулі на городі, щоб захистити її від шкідників — поради дачникам
Дитина, яка тримає цибулю в руці. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Всі досвідчені дачники знають, що цибуля — це доволі вибагливий овоч, який потребує ретельного догляду, зокрема, правильного "сусідства". Якщо ви хочете отримати щедрий врожай цибулі на власному городі, дізнайтеся, які рослини варто посадити поруч із нею на ділянці.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Будь-яка рослина на городі потребує гарного догляду, але є ті, яким він потрібен найбільше. До списку таких культур входить і цибуля, яка дає максимальний врожай лише в тому випадку, якщо росте на грядці поруч з певними рослинами.

Тож, якщо ви хочете, щоб вашому врожаю цибулі заздрили всі сусіди навколо, дізнайтеся, які рослини повинні рости біля неї.

Лук
Врожай цибулі на городі. Фото: Pinterest

Які рослини слід посадити поруч із цибулею на городі

Морква

Дачники з досвідом вважають цей популярний овоч найкращим "сусідом" для цибулі. Справа в тому, що обидві культури виділяють речовини, які здатні відлякати таких шкідників, як морквяна і цибулева муха. Однак, для того, щоб ефективно боротися зі шкідниками, краще вирощувати моркву з цибулею на грядках поруч.

Ягоди, овочі та зелень

Також досвідчені дачники рекомендують вирощувати цибулю біля таких рослин, як:

  • Шпинат
  • Огірки
  • Помідори
  • Редиска
  • Петрушка
  • Кріп
  • Горох
  • Столовий буряк
  • Полуниця

Що не варто садити поруч із цибулею на городі

Запам’ятайте, що поруч із цибулею категорично не варто висаджувати капусту. Справа в тому, що обидва овоча страждають від одних і тих самих шкідників. зокрема, від попелиці, мух і равликів. Тобто, якщо одну рослину вразять ці шкідники, то інша також постраждає.

Нагадаємо, ми писали про те, що треба додати до лунок із цибулею для гарного врожаю.

Раніше ми розповідали про те, як можна ефективно захистити цибулю від стрілкування. 

Також ми повідомляли про те, як правильно потрібно зберігати врожай цибулі.

овочі рослини культура поради город цибуля

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