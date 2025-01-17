Що робити, щоб на цибулі не було стрілок — як їх уникнути, поради дачникам

Людина, яка тримає цибулю зі стрілкою. Фото: скриншот з YouTube

Стрілки на цибулі негативно впливають на врожай, тому їх потрібно якнайшвидше позбавлятися, а для цього варто знати ефективні методи боротьби з цією проблемою. Досвідчені дачники пояснили, як можна позбутися стрілок на цьому овочі, щоб врятувати врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Чому на цибулі з’являються стрілки

Така проблема може виникати з декількох причин, зокрема, через те, що ваші цибулини більше трьох сантиметрів за радіусом, перед посадкою ви тримали цибулю у вологому місці, через що вона проросла, або ви посадили її у холодний ґрунт.

Також ви могли не полити рослини після посадки, через що вони росли в посуху, або обрали сорт, який схильний до стрілкування. Але стрілки на овочі можна прибрати завдяки простим діям.

Цибуля зі стрілками на городі. Фото: Pinterest

Як уникнути виникнення стрілок на цибулі

Якщо ви хочете уникнути виникнення цієї проблеми, можете замочити овоч у сольовому розчині, залишивши його на три-чотири години, а потім просушити. Також можете замочити цибулини у слабкому розчині марганцівки або прогріти їх на батареї, тримаючи там впродовж двох тижнів.

Крім того, краще не садити цей овоч занадто пізно, адже без стрілок вам точно не обійтися. У цьому випадку варто орієнтуватися на те, коли береза розпустить своє листя, і коли це станеться, можете сміливо висаджувати цибулю на городі.

І обов’язково стежте за режимом поливу, адже дефіцит вологи може спровокувати цибулю пустити стрілки. Ці прості, але ефективні поради допоможуть вам виростити найкращий врожай цього популярного овоча і уникнути виникнення стрілок на ньому.

Процес поливу цибулі на городі. Фото: Pinterest

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