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Як уникнути стрілок на цибулі — корисні поради

17 січня 2025 01:12
Христина Кучугурна - Редактор
Що робити, щоб на цибулі не було стрілок — як їх уникнути, поради дачникам
Людина, яка тримає цибулю зі стрілкою. Фото: скриншот з YouTube
Христина Кучугурна - Редактор

Стрілки на цибулі негативно впливають на врожай, тому їх потрібно якнайшвидше позбавлятися, а для цього варто знати ефективні методи боротьби з цією проблемою. Досвідчені дачники пояснили, як можна позбутися стрілок на цьому овочі, щоб врятувати врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Така проблема може виникати з декількох причин, зокрема, через те, що ваші цибулини більше трьох сантиметрів за радіусом, перед посадкою ви тримали цибулю у вологому місці, через що вона проросла, або ви посадили її у холодний ґрунт.

Також ви могли не полити рослини після посадки, через що вони росли в посуху, або обрали сорт, який схильний до стрілкування. Але стрілки на овочі можна прибрати завдяки простим діям.

Стрелки лука
Цибуля зі стрілками на городі. Фото: Pinterest

Як уникнути виникнення стрілок на цибулі

Якщо ви хочете уникнути виникнення цієї проблеми, можете замочити овоч у сольовому розчині, залишивши його на три-чотири години, а потім просушити. Також можете замочити цибулини у слабкому розчині марганцівки або прогріти їх на батареї, тримаючи там впродовж двох тижнів.

Крім того, краще не садити цей овоч занадто пізно, адже без стрілок вам точно не обійтися. У цьому випадку варто орієнтуватися на те, коли береза розпустить своє листя, і коли це станеться, можете сміливо висаджувати цибулю на городі.

І обов’язково стежте за режимом поливу, адже дефіцит вологи може спровокувати цибулю пустити стрілки. Ці прості, але ефективні поради допоможуть вам виростити найкращий врожай цього популярного овоча і уникнути виникнення стрілок на ньому.

Полив лука
Процес поливу цибулі на городі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто підживити город перед посадкою цибулі. 

Раніше ми розповідали про те, як потрібно зберігати врожай цибулі, щоб вона не гнила. 

Також ми повідомляли про те, як садити цибулю на городі за китайським методом.

овочі поради город цибуля ефективні способи

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