Что делать, чтобы на луке не было стрелок — как их избежать, советы дачникам

Как избежать стрелок на луке — полезные советы
Стрелки на луке негативно влияют на урожай, поэтому от них нужно как можно быстрее избавляться, а для этого стоит знать эффективные методы борьбы с этой проблемой. Опытные дачники объяснили, как можно избавиться от стрелок на этом овоще, чтобы спасти урожай.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Почему на луке появляются стрелки
Такая проблема может возникать по нескольким причинам, в частности, из-за того, что ваши луковицы больше трех сантиметров по радиусу, перед посадкой вы держали лук во влажном месте, из-за чего он пророс, или вы посадили его в холодную почву.
Также вы могли не полить растения после посадки, из-за чего они росли в засуху, или выбрали сорт, который склонен к стрелкованию. Но стрелки на овощах можно убрать благодаря простым действиям.
Как избежать возникновения стрелок на луке
Если вы хотите избежать возникновения этой проблемы, можете замочить овощ в солевом растворе, оставив его на три-четыре часа, а затем просушить. Также можете замочить луковицы в слабом растворе марганцовки или прогреть их на батарее, держа там в течение двух недель.
Кроме того, лучше не сажать этот овощ слишком поздно, ведь без стрелок вам точно не обойтись. В этом случае стоит ориентироваться на то, когда береза распустит свои листья, и когда это произойдет, можете смело высаживать лук на огороде.
И обязательно следите за режимом полива, ведь дефицит влаги может спровоцировать лук пустить стрелки. Эти простые, но эффективные советы помогут вам вырастить самый лучший урожай этого популярного овоща и избежать возникновения стрелок на нем.
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