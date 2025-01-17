Что делать, чтобы на луке не было стрелок — как их избежать, советы дачникам

Человек, который держит лук со стрелкой. Фото: скриншот с YouTube

Стрелки на луке негативно влияют на урожай, поэтому от них нужно как можно быстрее избавляться, а для этого стоит знать эффективные методы борьбы с этой проблемой. Опытные дачники объяснили, как можно избавиться от стрелок на этом овоще, чтобы спасти урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Почему на луке появляются стрелки

Такая проблема может возникать по нескольким причинам, в частности, из-за того, что ваши луковицы больше трех сантиметров по радиусу, перед посадкой вы держали лук во влажном месте, из-за чего он пророс, или вы посадили его в холодную почву.

Также вы могли не полить растения после посадки, из-за чего они росли в засуху, или выбрали сорт, который склонен к стрелкованию. Но стрелки на овощах можно убрать благодаря простым действиям.

Лук со стрелками на огороде. Фото: Pinterest

Как избежать возникновения стрелок на луке

Если вы хотите избежать возникновения этой проблемы, можете замочить овощ в солевом растворе, оставив его на три-четыре часа, а затем просушить. Также можете замочить луковицы в слабом растворе марганцовки или прогреть их на батарее, держа там в течение двух недель.

Кроме того, лучше не сажать этот овощ слишком поздно, ведь без стрелок вам точно не обойтись. В этом случае стоит ориентироваться на то, когда береза распустит свои листья, и когда это произойдет, можете смело высаживать лук на огороде.

И обязательно следите за режимом полива, ведь дефицит влаги может спровоцировать лук пустить стрелки. Эти простые, но эффективные советы помогут вам вырастить самый лучший урожай этого популярного овоща и избежать возникновения стрелок на нем.

Процесс полива лука на огороде. Фото: Pinterest

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