Чим підживити ґрунт на городі перед посадкою цибулі-сівка — ефективні добрива

Підживіть цими добривами ґрунт перед посадкою цибулі-сівка
Якщо ви хочете покращити врожай цибулі на своєму городі, вам варто її підживити простими і дуже ефективними добривами. Ми розповідаємо, чим варто удобрити ґрунт під цибулю-сівок перед посівом і як це правильно зробити, щоб покращити її врожайність.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Чим варто удобрити ділянку для посадки цибулі-сівка
Перегній і компост
Одними з ефективних органічних добрив для цибулі-сівка вважається перегній з компостом. Справа в тому, що вони мають у своєму складі корисні мікроелементи, а тому будуть наділяти ними землю і покращувати її структуру.
Їх потрібно вносити восени перед перекопуванням землі або одразу перед самим посівом, але не у свіжому вигляді. Розподіліть спочатку ці добрива на поверхні ґрунту, а потім закладіть їх всередину.
Деревна зола
До складу цього добрива входить велика кількість калію та інших мікроелементів. Справа в тому, що деревна зола не тільки наситить землю необхідними речовинами, а й знизить рівень кислотності ґрунту перед посадкою цибулі-сівка.
Доломітове борошно
Це добрива вважається спеціальною добавкою, яка здатна покращити умови для росту і розвитку городніх культур.
Пісок або перліт
Ці добрива здатні покращити структуру ґрунту, якщо на вашій ділянці він важкий. Пісок або перліт зроблять ґрунт пухким і покращать проникність повітря. А ще вони покращують розвиток коріння і стійкість городніх культур до різних захворювань.
Як правильно вносити добрива при посадці цибулі-сівка
Ці добрива досвідчені дачники рекомендують вносити у ґрунт рівномірно або перед перекопуванням ділянки. А ще можна ними удобрювати ґрунт перед розпушуванням.
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