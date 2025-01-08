Чим підживити ґрунт на городі перед посадкою цибулі-сівка — ефективні добрива

Людина, яка садить цибулю на городі. Фото: Gardening Know How

Якщо ви хочете покращити врожай цибулі на своєму городі, вам варто її підживити простими і дуже ефективними добривами. Ми розповідаємо, чим варто удобрити ґрунт під цибулю-сівок перед посівом і як це правильно зробити, щоб покращити її врожайність.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Перегній і компост

Одними з ефективних органічних добрив для цибулі-сівка вважається перегній з компостом. Справа в тому, що вони мають у своєму складі корисні мікроелементи, а тому будуть наділяти ними землю і покращувати її структуру.

Їх потрібно вносити восени перед перекопуванням землі або одразу перед самим посівом, але не у свіжому вигляді. Розподіліть спочатку ці добрива на поверхні ґрунту, а потім закладіть їх всередину.

Перегній у руках і компостна яма. Фото: колаж Новини.LIVE

Деревна зола

До складу цього добрива входить велика кількість калію та інших мікроелементів. Справа в тому, що деревна зола не тільки наситить землю необхідними речовинами, а й знизить рівень кислотності ґрунту перед посадкою цибулі-сівка.

Деревна зола в руках у жінки. Фото: Decorexpro

Доломітове борошно

Це добрива вважається спеціальною добавкою, яка здатна покращити умови для росту і розвитку городніх культур.

Доломітове борошно для городу. Фото: Decorexpro

Пісок або перліт

Ці добрива здатні покращити структуру ґрунту, якщо на вашій ділянці він важкий. Пісок або перліт зроблять ґрунт пухким і покращать проникність повітря. А ще вони покращують розвиток коріння і стійкість городніх культур до різних захворювань.

Пісок у руці людини. Фото: Jardineria On

Як правильно вносити добрива при посадці цибулі-сівка

Ці добрива досвідчені дачники рекомендують вносити у ґрунт рівномірно або перед перекопуванням ділянки. А ще можна ними удобрювати ґрунт перед розпушуванням.

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