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Підживіть цими добривами ґрунт перед посадкою цибулі-сівка

8 січня 2025 04:17
Христина Кучугурна - Редактор
Чим підживити ґрунт на городі перед посадкою цибулі-сівка — ефективні добрива
Людина, яка садить цибулю на городі. Фото: Gardening Know How
Христина Кучугурна - Редактор

Якщо ви хочете покращити врожай цибулі на своєму городі, вам варто її підживити простими і дуже ефективними добривами. Ми розповідаємо, чим варто удобрити ґрунт під цибулю-сівок перед посівом і як це правильно зробити, щоб покращити її врожайність.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Перегній і компост

Одними з ефективних органічних добрив для цибулі-сівка вважається перегній з компостом. Справа в тому, що вони мають у своєму складі корисні мікроелементи, а тому будуть наділяти ними землю і покращувати її структуру.

Їх потрібно вносити восени перед перекопуванням землі або одразу перед самим посівом, але не у свіжому вигляді. Розподіліть спочатку ці добрива на поверхні ґрунту, а потім закладіть їх всередину.

Перегной и компост
Перегній у руках і компостна яма. Фото: колаж Новини.LIVE

Деревна зола

До складу цього добрива входить велика кількість калію та інших мікроелементів. Справа в тому, що деревна зола не тільки наситить землю необхідними речовинами, а й знизить рівень кислотності ґрунту перед посадкою цибулі-сівка.

Древесная зола
Деревна зола в руках у жінки. Фото: Decorexpro

Доломітове борошно

Це добрива вважається спеціальною добавкою, яка здатна покращити умови для росту і розвитку городніх культур. 

Доломитовая мука
Доломітове борошно для городу. Фото: Decorexpro

Пісок або перліт 

Ці добрива здатні покращити структуру ґрунту, якщо на вашій ділянці він важкий. Пісок або перліт зроблять ґрунт пухким і покращать проникність повітря. А ще вони покращують розвиток коріння і стійкість городніх культур до різних захворювань.

Песок
Пісок у руці людини. Фото: Jardineria On

Як правильно вносити добрива при посадці цибулі-сівка

Ці добрива досвідчені дачники рекомендують вносити у ґрунт рівномірно або перед перекопуванням ділянки. А ще можна ними удобрювати ґрунт перед розпушуванням. 

Нагадаємо, ми писали про те, як посадити цибулю на городі китайським методом. 

Раніше ми розповідали про те, як можна збільшити врожай цибулі звичайним чаєм. 

Також ми повідомляли про те, як з цибулі зробити універсальне добриво для рослин.

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