Чем подкормить почву на огороде перед посадкой лука-севка — эффективные удобрения

Человек, который сажает лук на огороде. Фото: Gardening Know How

Если вы хотите улучшить урожай лука на своем огороде, вам стоит его подкормить простыми и очень эффективными удобрениями. Мы рассказываем, чем стоит удобрить почву под лук-севок перед посевом и как это правильно сделать, чтобы улучшить его урожайность.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Перегной и компост

Одними из эффективных органических удобрений для лука-севка считается перегной с компостом. Дело в том, что они имеют в своем составе полезные микроэлементы, а потому будут наделять ими землю и улучшать ее структуру.

Их нужно вносить осенью перед перекопкой земли или сразу перед самым посевом, но не в свежем виде. Распределите сначала эти удобрения на поверхности почвы, а затем заложите их внутрь.

Перегной в руках и компостная яма. Фото: коллаж Новини.LIVE

Древесная зола

В состав этого удобрения входит большое количество калия и других микроэлементов. Дело в том, что древесная зола не только насытит землю необходимыми веществами, но и снизит уровень кислотности почвы перед посадкой лука-севка.

Древесная зола в руках у женщины. Фото: Decorexpro

Доломитовая мука

Это удобрение считается специальной добавкой, которая способна улучшить условия для роста и развития огородных культур.

Доломитовая мука для огорода. Фото: Decorexpro

Песок или перлит

Эти удобрения способны улучшить структуру почвы, если на вашем участке она тяжелая. Песок или перлит сделают почву рыхлой и улучшат проницаемость воздуха. А еще они улучшают развитие корней и устойчивость огородных культур к различным заболеваниям.

Песок в руке человека. Фото: Jardineria On

Как правильно вносить удобрения при посадке лука-севка

Эти удобрения опытные дачники рекомендуют вносить в почву равномерно или перед перекопкой участка. А еще можно ими удобрять почву перед рыхлением.

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