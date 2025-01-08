Чем подкормить почву на огороде перед посадкой лука-севка — эффективные удобрения

Подживите этими удобрениями почву перед посадкой лука-севка
Если вы хотите улучшить урожай лука на своем огороде, вам стоит его подкормить простыми и очень эффективными удобрениями. Мы рассказываем, чем стоит удобрить почву под лук-севок перед посевом и как это правильно сделать, чтобы улучшить его урожайность.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Чем стоит удобрить участок для посадки лука-севка
Перегной и компост
Одними из эффективных органических удобрений для лука-севка считается перегной с компостом. Дело в том, что они имеют в своем составе полезные микроэлементы, а потому будут наделять ими землю и улучшать ее структуру.
Их нужно вносить осенью перед перекопкой земли или сразу перед самым посевом, но не в свежем виде. Распределите сначала эти удобрения на поверхности почвы, а затем заложите их внутрь.
Древесная зола
В состав этого удобрения входит большое количество калия и других микроэлементов. Дело в том, что древесная зола не только насытит землю необходимыми веществами, но и снизит уровень кислотности почвы перед посадкой лука-севка.
Доломитовая мука
Это удобрение считается специальной добавкой, которая способна улучшить условия для роста и развития огородных культур.
Песок или перлит
Эти удобрения способны улучшить структуру почвы, если на вашем участке она тяжелая. Песок или перлит сделают почву рыхлой и улучшат проницаемость воздуха. А еще они улучшают развитие корней и устойчивость огородных культур к различным заболеваниям.
Как правильно вносить удобрения при посадке лука-севка
Эти удобрения опытные дачники рекомендуют вносить в почву равномерно или перед перекопкой участка. А еще можно ими удобрять почву перед рыхлением.
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