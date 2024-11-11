Як зберігати цибулю — поради, що допоможуть уникнути гниття та плісняви

Корзинка з ріпчастою цибулею. Фото: istockphoto.com

Цибуля — це один із найпопулярніших в Україні овочів, який доповнює безліч страв, від супів до салатів. Проте, якщо зберігати цей продукт про запас, необхідно дотримуватись певних правил. Неправильні умови можуть швидко призвести до псування, гнилі, плісняви та появи неприємного запаху.

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Де зберігати цибулю

Один з фермерів, який багато років займається виробництвом та реалізацією цибулі, наголошує, що цей овоч необхідно зберігати виключно у холодному, сухому та добре провітрюваному місці.

Ящик зі свіжою цибулею. Скриншот з відео на Youtube

Яку обрати тару для зберігання

Фахівці радять зберігати цибулю:

в дерев'яних ящиках;

сітчастих мішках;

плетених кошиках.

Така тара здатна забезпечити циркуляцію повітря й уникнути появи плісняви.

Важливі рекомендації для тривалого зберігання

Уникайте сусідства з картоплею . Цибулю не можна зберігати поряд із картоплею, оскільки вона виділяє газ етилен, який прискорює процес дозрівання і призводить до швидкого псування.

. Цибулю не можна зберігати поряд із картоплею, оскільки вона виділяє газ етилен, який прискорює процес дозрівання і призводить до швидкого псування. Регулярно перевіряйте запаси. Щоб уникнути розповсюдження гнилі, періодично оглядайте цибулю на наявність м'яких чи зіпсованих цибулин та видаляйте їх.

Цибуля у плетеній корзині. Фото: google.com

Чи можна зберігати цибулю в холодильнику

Цибулю не рекомендується зберігати в холодильнику через надмірну вологість, яка пришвидшує процес псування. Однак, якщо цибуля вже розрізана, її можна зберігати у герметичному контейнері в холодильнику до тижня.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете зберегти цибулю свіжою набагато довше, уникнувши проблем із пліснявою та гниллю.

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