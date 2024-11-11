Как хранить лук — советы, которые помогут избежать гниения и плесени

Корзинка с репчатым луком. Фото: istockphoto.com

Лук — один из самых популярных в Украине овощей, который дополняет множество блюд, от супов до салатов. Однако, чтобы хранить этот продукт впрок, необходимо соблюдать определенные правила. Неправильные условия могут быстро привести к порче, гнили, плесени и появлению неприятного запаха.

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Где хранить лук

Один из фермеров, много лет занимающийся производством и реализацией лука, отмечает, что этот овощ необходимо хранить исключительно в холодном, сухом и хорошо проветриваемом месте.

Ящик со свежим луком. Скриншот с видео на Youtube

Какую выбрать тару для хранения

Специалисты советуют хранить лук:

в деревянных ящиках;

сетчатых мешках;

плетеные корзины.

Такая тара способна обеспечить циркуляцию воздуха и избежать появлению плесени.

Важные рекомендации для длительного хранения

Избегайте соседства с картофелем . Лук нельзя хранить рядом с картофелем, поскольку он выделяет газ этилен, который ускоряет процесс созревания и приводит к быстрой порче.

. Лук нельзя хранить рядом с картофелем, поскольку он выделяет газ этилен, который ускоряет процесс созревания и приводит к быстрой порче. Регулярно проверяйте запасы. Чтобы избежать распространения гнили, периодически осматривайте лук на наличие мягких или испорченных луковиц и выкидайте их.

Лук в плетеной корзине. Фото: google.com

Можно ли хранить лук в холодильнике

Лук не рекомендуется хранить в холодильнике из-за чрезмерной влажности, которая ускоряет процесс порчи. Однако если лук уже разрезан, его можно хранить в герметичном контейнере в холодильнике до недели.

Следуя этим простым правилам, вы сможете сохранить лук свежим гораздо дольше, избежав проблем с плесенью и гнилью.

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