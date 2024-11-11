Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Как хранить лук, чтобы забыть о плесени и гнили arrow

Как хранить лук, чтобы забыть о плесени и гнили

11 ноября 2024 04:17
Александра Ткачук - Редактор
Как хранить лук — советы, которые помогут избежать гниения и плесени
Корзинка с репчатым луком. Фото: istockphoto.com
Александра Ткачук - Редактор

Лук — один из самых популярных в Украине овощей, который дополняет множество блюд, от супов до салатов. Однако, чтобы хранить этот продукт впрок, необходимо соблюдать определенные правила. Неправильные условия могут быстро привести к порче, гнили, плесени и появлению неприятного запаха.

Читайте также:

Как правильно хранить лук, чтобы он оставался свежим длительное время, рассказали специалисты на портале Simply Recipes.

Где хранить лук

Один из фермеров, много лет занимающийся производством и реализацией лука, отмечает, что этот овощ необходимо хранить исключительно в холодном, сухом и хорошо проветриваемом месте.

 

Где хранить лук
Ящик со свежим луком. Скриншот с видео на Youtube

Какую выбрать тару для хранения

Специалисты советуют хранить лук:

  • в деревянных ящиках;
  • сетчатых мешках;
  • плетеные корзины.

Такая тара способна обеспечить циркуляцию воздуха и избежать появлению плесени.

Важные рекомендации для длительного хранения

  • Избегайте соседства с картофелем. Лук нельзя хранить рядом с картофелем, поскольку он выделяет газ этилен, который ускоряет процесс созревания и приводит к быстрой порче.
  • Регулярно проверяйте запасы. Чтобы избежать распространения гнили, периодически осматривайте лук на наличие мягких или испорченных луковиц и выкидайте их.

 

Можно ли хранить лук в холодильнике
Лук в плетеной корзине. Фото: google.com

Можно ли хранить лук в холодильнике

Лук не рекомендуется хранить в холодильнике из-за чрезмерной влажности, которая ускоряет процесс порчи. Однако если лук уже разрезан, его можно хранить в герметичном контейнере в холодильнике до недели.

Следуя этим простым правилам, вы сможете сохранить лук свежим гораздо дольше, избежав проблем с плесенью и гнилью.

Ранее мы рассказывали, как хранить капусту зимой, чтобы она оставалась свежей, сочной, витаминной и вкусной до самого лета.

Напомним, мы писали, как правильно хранить тыквы, чтобы они долежали до самой весны и не потеряли свой вкус и пользу.

Также рекомендуем узнать, как правильно хранить чеснок в осенне-зимний период.

лук правила советы лайфхаки хранение продуктов овощи

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

05:05 Похолодание и туман — прогноз погоды в Украине на сегодня

04:30 Когда исчезнет "бусификация" — в ТЦК дали четкий ответ

03:26 "Азов" ищет охотников за "птичками" — вакансия операторам ПЗРК

03:13 В Николаеве пожар после "Шахеда" — что сейчас происходит в городе

02:15 США оставили Китай без чипов для ИИ — какая компания виновата

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

01:32 В Александрии преступник ограбил ребенка — какой приговор получил

01:30 Отсрочка через "Резерв+" бьет рекорды — сколько уже оформлено

00:52 Ничего не знали о разговоре Трампа и Путина — реакция МИД Украины

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться – что на это указывает

00:10 Морозы подкрадываются — какой будет погода в Харькове

05:05 Похолодание и туман — прогноз погоды в Украине на сегодня

04:30 Когда исчезнет "бусификация" — в ТЦК дали четкий ответ

03:26 "Азов" ищет охотников за "птичками" — вакансия операторам ПЗРК

03:13 В Николаеве пожар после "Шахеда" — что сейчас происходит в городе

02:15 США оставили Китай без чипов для ИИ — какая компания виновата

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

01:32 В Александрии преступник ограбил ребенка — какой приговор получил

01:30 Отсрочка через "Резерв+" бьет рекорды — сколько уже оформлено

00:52 Ничего не знали о разговоре Трампа и Путина — реакция МИД Украины

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться – что на это указывает

00:10 Морозы подкрадываются — какой будет погода в Харькове

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

12:35 Давление на Конгресс США срывает поддержку для Украины, — Мурский

9 ноября 2024
Text

21:45 Мэр Николаева ответил, для чего Путин накапливал ракеты

Text

19:07 Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

Text

14:48 Мощные морозы вот-вот скуют Украину — когда заметет снегом

8 ноября 2024
Text

18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

Text

18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

Text

17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

Text

16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

16:27 Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд