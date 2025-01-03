Чим підживити цибулю для раннього врожаю — дієвий метод

Цибуля вродить раніше на два місяці — просто додайте це до лунки
Успішне вирощування озимої цибулі залежить не лише від якісного насіння чи належного догляду, а й від правильної підготовки ґрунту. У цьому вам допоможуть прості, але ефективні компоненти, які знайдуться у кожного.
Редакція Новини.LIVE ділиться дієвим способом, як підживити ґрунт, щоб цибуля "віддячила" гарним врожаєм.
"Вітамінна підживка" для цибулі
Йдеться про деревну золу та подрібнену яєчну шкаралупу. Ці компоненти легко знайдуться вдома чи на ділянці у дачників.
Як відомо, деревна зола — це джерело калію, фосфору та корисних мікроелементів. Вона стимулює ріст, зміцнює коріння і допомагає цибулі протистояти хворобам. В той час як яєчна шкаралупа містить кальцій, що покращує структуру ґрунту, сприяє здоровому розвитку рослин і підвищує їхню міцність.
Для приготування суміші яєчну шкарлупу добре висушіть, подрібніть до порошкоподібного стану та змішайте із золою. На городі підготуйте борозенки, у яких через кожні 20 см зробіть лунки завглибшки 3–4 см. У кожну з них додайте отриману суміш із золи та шкарлупи.
Після внесення поживної суміші в лунку помістіть цибулину і злегка притисніть її до ґрунту. Це забезпечить щільний контакт із землею та створить сприятливі умови для швидкого проростання. Завдяки такому підходу рослини отримають усе необхідне для активного росту й розвитку.
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