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Цибуля вродить раніше на два місяці — просто додайте це до лунки

3 січня 2025 19:34
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чим підживити цибулю для раннього врожаю — дієвий метод
Цибуля на грядці. Фото: Pixabay
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Успішне вирощування озимої цибулі залежить не лише від якісного насіння чи належного догляду, а й від правильної підготовки ґрунту. У цьому вам допоможуть прості, але ефективні компоненти, які знайдуться у кожного.

Редакція Новини.LIVE ділиться дієвим способом, як підживити ґрунт, щоб цибуля "віддячила" гарним врожаєм.

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Йдеться про деревну золу та подрібнену яєчну шкаралупу. Ці компоненти легко знайдуться вдома чи на ділянці у дачників.

Як відомо, деревна зола — це джерело калію, фосфору та корисних мікроелементів. Вона стимулює ріст, зміцнює коріння і допомагає цибулі протистояти хворобам. В той час як яєчна шкаралупа містить кальцій, що покращує структуру ґрунту, сприяє здоровому розвитку рослин і підвищує їхню міцність.

Врожай цибулі на городі
Врожай цибулі на городі. Фото: Freepik

Для приготування суміші яєчну шкарлупу добре висушіть, подрібніть до порошкоподібного стану та змішайте із золою. На городі підготуйте борозенки, у яких через кожні 20 см зробіть лунки завглибшки 3–4 см. У кожну з них додайте отриману суміш із золи та шкарлупи.

Після внесення поживної суміші в лунку помістіть цибулину і злегка притисніть її до ґрунту. Це забезпечить щільний контакт із землею та створить сприятливі умови для швидкого проростання. Завдяки такому підходу рослини отримають усе необхідне для активного росту й розвитку.

Раніше ми розповідали, чим підживити ґрунт, щоб картопля виросла великою.

Також дізнайтеся, які сорти полуниці краще садити на городі для смачного врожаю.

поради город цибуля підживлення ґрунт

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