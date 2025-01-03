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Лук уродится раньше на два месяца — просто добавьте это в лунку

3 января 2025 19:34
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чем подкормить лук для раннего урожая — действенный метод
Лук на грядке на грядке. Фото: Pixabay
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Успешное выращивание озимого лука зависит не только от качественных семян или надлежащего ухода, но и от правильной подготовки почвы. В этом вам помогут простые, но эффективные компоненты, которые найдутся у каждого.

Редакция Новини.LIVE делится действенным способом, как подкормить почву, чтобы лук отблагодарил хорошим урожаем.

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Речь идет о древесной золе и измельченной яичной скорлупе. Эти компоненты легко найдутся дома или на участке у дачников.

Как известно, древесная зола — это источник калия, фосфора и полезных микроэлементов. Она стимулирует рост, укрепляет корни и помогает луку противостоять болезням. В то время как яичная скорлупа содержит кальций, что улучшает структуру почвы, способствует здоровому развитию растений и повышает их выносливость.

Урожай лука на огороде
Урожай лука на огороде. Фото: Freepik

Для приготовления смеси яичную скорлупу хорошо высушите, измельчите до порошкообразного состояния и смешайте с золой. На огороде подготовьте бороздки, в которых через каждые 20 см сделайте лунки глубиной 3–4 см. В каждую из них добавьте полученную смесь из золы и скорлупы.

После внесения питательной смеси в лунку поместите луковицу и слегка прижмите ее к почве. Это обеспечит плотный контакт с землей и создаст благоприятные условия для быстрого прорастания. Благодаря такому подходу растения получат все необходимое для активного роста и развития.

Ранее мы рассказывали, чем подкормить почву, чтобы картофель вырос большим.

Также узнайте, какие сорта клубники лучше сажать на огороде для вкусного урожая.

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