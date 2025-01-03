Найкращі сорти полуниці, які варто посадити на городі — корисні поради

Вирощування полуниці. Фото: Pinterest

Для свіжого споживання важливо обирати сорти полуниці з солодкими, соковитими ягодами. Корисні знання допоможуть вам отримати щедрий врожай при мінімальних зусиллях.

Редакція Новини.LIVE розкаже, які сорти полуниці дають не лише щедрий врожай, а й мають відмінні смакові якості.

Читайте також:

Найродючіші сорти полуниці

Мара де Буа (Mara des Bois). Відмінний ремонтантний сорт із середньо-великими ягодами, що мають надзвичайно солодкий смак і насичений аромат. Потребує щедрого поливу.

Альбіон (Albion). Кущі плодоносять декілька разів за сезон. Ягоди цього сорту соковиті, ароматні та чудово підходять для літніх десертів.

Клері (Clery). Це ранній сорт полуниці, що плодоносить великими ягодами із легкою кислинкою. Має ніжний смак та стійка до перепадів погоди.

Сорти полуниці. Фото: Pinterest

Соната (Sonata). Це середньоранній сорт із великими, ароматними ягодами із легкою кислинкою. Добре переносить перепади температури та більш стійка до хвороб.

Азія (Asia). Плодоносить ягодами із насичено солодким смаком та яскраво-червоним кольором. Цей сорт підходить як для свіжого споживання, так і для переробки.

Нагадаємо, ми писали про те, чому жовтіє розсада і як можна її врятувати.

Також ми розповідали, як можна ефективно зберегти землю для розсади.