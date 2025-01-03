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Какие сорта клубники лучше сажать на огороде — советы дачникам

3 января 2025 03:13
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Лучшие сорта клубники, которые стоит посадить в огороде — полезные советы
Выращивание клубники. Фото: Pinterest
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Для свежего потребления важно выбирать сорта клубники со сладкими, сочными ягодами. Полезные знания помогут вам получить щедрый урожай при минимальных усилиях.

Редакция Новини.LIVE расскажет, какие сорта клубники дают не только щедрый урожай, но и имеют отличные вкусовые качества.

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Мара-де-Буа (Mara des Bois). Отличный ремонтантный сорт со средне-большими ягодами, обладающими чрезвычайно сладким вкусом и насыщенным ароматом. Нуждается в щедром поливе.

Альбион (Albion). Кусты плодоносят несколько раз в сезон. Ягоды этого сорта сочные, ароматные и отлично подходят для летних десертов.

Клэри (Clery). Это ранний сорт клубники, плодоносящей крупными ягодами с легкой кислинкой. Обладает нежным вкусом и устойчива к перепадам погоды.

Как выбрать сорт клубники
Сорта клубники. Фото: Pinterest

Соната (Sonata). Это среднеранний сорт с большими ароматными ягодами с легкой кислинкой. Хорошо переносит перепады температуры и более устойчив к болезням.

Азия (Asia). Плодоносит ягоды с насыщенно сладким вкусом и ярко-красным цветом. Этот сорт подходит как для свежего употребления, так и для переработки.

Напомним, мы писали о том, почему желтеет рассада и как можно ее спасти.

Также мы говорили, как можно эффективно сохранить землю для рассады.

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