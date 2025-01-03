Лучшие сорта клубники, которые стоит посадить в огороде — полезные советы

Выращивание клубники. Фото: Pinterest

Для свежего потребления важно выбирать сорта клубники со сладкими, сочными ягодами. Полезные знания помогут вам получить щедрый урожай при минимальных усилиях.

Редакция Новини.LIVE расскажет, какие сорта клубники дают не только щедрый урожай, но и имеют отличные вкусовые качества.

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Мара-де-Буа (Mara des Bois). Отличный ремонтантный сорт со средне-большими ягодами, обладающими чрезвычайно сладким вкусом и насыщенным ароматом. Нуждается в щедром поливе.

Альбион (Albion). Кусты плодоносят несколько раз в сезон. Ягоды этого сорта сочные, ароматные и отлично подходят для летних десертов.

Клэри (Clery). Это ранний сорт клубники, плодоносящей крупными ягодами с легкой кислинкой. Обладает нежным вкусом и устойчива к перепадам погоды.

Сорта клубники. Фото: Pinterest

Соната (Sonata). Это среднеранний сорт с большими ароматными ягодами с легкой кислинкой. Хорошо переносит перепады температуры и более устойчив к болезням.

Азия (Asia). Плодоносит ягоды с насыщенно сладким вкусом и ярко-красным цветом. Этот сорт подходит как для свежего употребления, так и для переработки.

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