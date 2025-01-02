Как вырастить рассаду в чайных пакетиках — пошаговая инструкция, советы

Человек, сажающий рассаду в чайных пакетиках. Фото: скриншот с YouTube

Посев растений на рассаду — это очень эффективный метод выращивания огородных культур, поэтому многие дачники придумывают разные лайфхаки для хорошего урожая. Одним из таких лайфхаков считается выращивание рассады в чайных пакетиках, но как именно это делать, читайте ниже.

О том, как выращивать рассаду таким способом, узнайте на Новини.LIVE.

Читайте также:

Как эффективно выращивать рассаду

Дачники с опытом советуют растить рассаду в обычных чайных пакетиках из-под традиционного черного чая. Преимуществами такого метода является экономия денег на удобрения с почвой и, в то же время, эффективность выращивания качественных ростков.

Использованные пакетики из-под чая. Фото: Pinterest

Как правильно выращивать рассаду в чайных пакетиках

Шаг 1 — подготовка материала для посева

Прежде, чем сажать рассаду в чайных пакетиках, необходимо их тщательно подготовить. Для этого пакетики, которыми вы заваривали себе чай, хорошо просушите и уберите верхушку со скрепкой.

Шаг 2 — расположение чайных пакетиков

Затем возьмите пластиковые стаканчики и поместите туда подготовленные чайные пакетики. После этого нужно будет сгруппировать эти пакетики в пластиковом контейнере большего объема.

Шаг 3 — посев семян

Далее идет посев семян, который лучше осуществлять смоченной деревянной палочкой или зубочисткой. Эти семена посыпьте маленьким количеством земли.

Шаг 4 — увлажнение и укрытие

Как только вы посеяли семена, опрыскивайте их из пульверизатора, а затем укройте обычной пищевой пленкой и пластиковым пакетом. Это поможет обеспечить семенам доступ кислорода.

Шаг 5 — размещение контейнера с семенами

Контейнер с семенами поставьте на батарею на плотную ткань и ждите появления первых всходов уже через три дня.

Напомним, мы писали о том, чем следует подпитать рассаду растений для лучшего роста.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно посеять тыкву на рассаду.

Также мы сообщали о том, как можно сохранить землю для посадки рассады.