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Врожай буде раніше — що обов'язково додати в лунку до цибулі

19 січня 2025 07:32
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Проста підживка для цибулі — ефективний метод за копійки
Цибуля. Фото: Freepik
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Успіх врожаю цибулі полягає не лише від якісного насіння та правильного догляду, а й від того, чим ви підживите її під час посадки. У цьому вам допоможе проста та доступна хитрість, яка дозволить отримати здоровий урожай раніше, ніж у сусідів.

Новини.LIVE розповідають, який копійчаний засіб допоможе швидко виростити врожай цибулі.

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Що необхідно додати до цибулі при посадці

Чудовими засобами для підживлення ґрунту при посадці цибулі стануть деревна зола та яєчна шкарлупа.

Як відомо, деревна зола містить калій, фосфор та важливі мікроелементи, які стимулюють ріст цибулі, зміцнюють її кореневу систему та підвищують стійкість до захворювань. В той час, як яєчна шкаралупа багата на кальцій, що покращує структуру ґрунту та сприяє здоровому розвитку рослин.

Що додати в лунку до цибулі - поради
Підживлення цибулі. Фото: Freepik

Щоб підготувати "підживку" шкарлупу необхідно добре висушити, подрібнити до порошкоподібного стану та ретельно перемішати із золою.

При посадці у підготовленій борозенці з інтервалом 20 см зробіть лунки глибиною 3-4 см та кожну лунку додайте невелику кількість суміші. Посадіть цибулину, злегка притиснувши її до ґрунту.

Використання такого методу дозволить не лише захистити рослини від шкідників та хвороб, а забезпечить міцність і швидкий розвиток цибулі.

Також дізнайтеся п'ять способів, як за копійки прискорити ріст розсади. Окрім того, ми писали, як правильно посадити капусту на городі, щоб зібрати гарний врожай.

рослини город цибуля підживлення корисні поради

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08:55 На кількох напрямках дуже гаряче — ранкове зведення Генштабу

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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