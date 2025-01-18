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Розсада буде рости швидко — п'ять дієвих засобів за копійки

18 січня 2025 07:32
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Як прискорити ріст розсади - п'ять дієвих методів
Розсада в горщиках. Фото: Freepik
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Вже скоро городникам варто зайнятися вирощуванням розсади. Але не усі господарі знають, як покращити ріст рослин на підвіконні. Окрім використання перегною, компосту чи гною, можна обрати мінеральні добрива з магазину. Проте є й доступніші народні засоби, які економлять гроші та дають чудовий результат.

Новини.LIVE діляться п'ятьма способами для покращення росту розсади, які довели свою ефективність.

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Цибулевий відвар

Не поспішайте викидати цибулеве лушпиння, адже з нього можна приготувати якісний відвар для вашої розсади.

Для цього візьміть одну склянку лушпиння та залийте її літром окропу. Настоюйте отриману рідину протягом двох днів. А перед поливом розведіть засіб водою у пропорції 1:3.

Яєчна шкаралупа

Шкарлупа від яєць вже давно відома у господарстві своїми корисними властивостями.

Щоб зробити підживлення, подрібніть шкаралупу одного яйця та залийте літром теплої води. Настоюйте кілька днів у темному місці. Майте на увазі, що рідина може стати каламутною та мати специфічний запах. Перед використанням розведіть у співвідношенні 1:3.

Бананова шкірка

Шкірка від банана також може знадобитися не лише для компосту, адже з неї також можна виготовити гарне добриво для розсади.

Для цього шкірку одного банана залийте літром води та залиште настоюватися протягом доби. Отриманий розчин процідіть та використовуйте без розведення.

Як прискорити ріст розсади - фото
Полив розсади. Фото: Freepik

Дріжджова підгодівля

Цей спосіб буде особливо актуальним для господарів, які вирощують багато розсади.

Для розчину у п'ятилітровому відрі змішайте 50 г дріжджів і столову ложку цукру. Настоюйте добу. Перед поливом розведіть у співвідношенні 1:5.

Розчин із золою

Про підживлення ґрунту золою відомо багатьом городникам. Однак із неї також можна зробити дієвий розчин.

Для приготування чверть склянки золи залийте п'ятьма літрами води. Настоюйте розчин добу, а потім процідіть. Використовуйте для поливу розсади.

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10:55 Проросійський торт для мера Труханова — скандал в Одесі

10:51 Сина нардепа підозрюють у розкраданні коштів громади Львівщини

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:39 Туристи в захваті — 3 бюджетні курорти за системою "все включено"

10:30 Жінка описала перші хвилини удару РФ по центру Києва — відео

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