Що робити з пасинками від помідорів — корисні поради для дачників

Кущі помідорів. Фото: Freepik

Багато дачників викидають зрізані пасинки від помідорів, або залишають їх на компост, але дарма. Зрізані пагони цієї рослини можуть стати у пригоді та допомогти вам покращити врожай.

Новини.LIVE розповідає методи, які допоможуть вам максимально ефективно використати пасинки помідорів.

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Розмноження томатів

Пасинки помідорів можна застосувати для збільшення кількості рослин на грядці. Це буде особливо корисно, якщо частина томатів загинула через несприятливі погодні умови.

Для розмноження пасинки потрібно підготувати. Для цього на бокових стеблах зробіть надрізи, аби стимулювати утворення коренів. Далі помістіть відрізані пагони у воду, на глибину 2-3 см. А після появи коренців — близько 5 днів — пересадіть їх у відкритий ґрунт.

Розсада у горщику. Фото: Freepik

Захист від попелиці

Попелиця — справжнє лихо для багатьох городників. Цей шкідник висмоктує соки з рослин, що призводить до їх ослаблення та зниження врожаю. Пасинки помідорів можна використати для приготування натурального засобу, який захистить врожай.

Для приготування засобу 2 кг пасинків залийте їх 5 літрами гарячої води. Дайте розчину настоятися, а потім розбавте його водою у співвідношенні 1:3. Додайте 30 г господарського мила для кращої фіксації засобу на рослинах. Обприскуйте уражені рослини отриманим розчином.

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