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Як врятувати ґрунт взимку, коли немає снігу — важливі поради

15 січня 2025 13:40
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Відсутність снігу на городі - що зробити, аби врятувати ґрунт від морозу
Садова лопатка. Фото: Pixabay
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Відсутність снігу взимку може створити певні труднощі для дачників, адже він є природним захистом для рослин. Однак, якщо знати певні правила, можна врятувати ваш город та забезпечити гарну врожайність.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що обов'язково потрібно зробити безсніжною зимою.

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За відсутності снігового покриву земля стає беззахисною перед морозами, що може викликати замерзання кореневої системи. Окрім захисту, сніг виконує роль природного добрива — у процесі танення він насичує землю корисними мікроелементами. Ще однією проблемою безсніжних зим є зменшення запасів ґрунтових вод. Танення снігу забезпечує природне зволоження землі, яке критично важливе для весняних посівів.

Дотримуйтеся цих простих порад, які допоможуть захистити ваш город від перемерзання та створять сприятливі умови для весняного посіву:

  • Захист від морозу
    У першу чергу подбайте про теплоізоляцію багаторічних культур і чагарників, які стають вразливими взимку. Щоб утримати тепло в ґрунті та захистити рослини утеплюйте їх агроволокном, соломою, тирсою або ялиновими гілками.
  • Зберігайте вологість ґрунту
    Аби уникнути пересихання ґрунту, періодично проводьте легкий полив. Вода не мусить проникати глибоко, тому краще використовувати лійку із дрібними отворами для рівномірного зволоження.
  • Оцініть стан рослин
    Відсутність снігу допоможе уважніше оглянути дерева і кущі на наявність шкідників або захворювань. Якщо ви помітите пошкодження чи сліди хвороб, негайно обробіть рослини відповідними засобами для профілактики або боротьби з паразитами.
  • Підготовка ґрунту
    Якщо снігу взимку немає, ви можете почати готувати землю до весняного посіву. Ви можете провести аерацію, аби забезпечити кращий доступ кисню до кореневої системи. Це також сприяє кращому проникненню поживних речовин і води до глибших шарів ґрунту, що позитивно вплине на весняний ріст рослин.
  • Планування посадок
    При вудсутності снігу ви можете присвятити більше часу для планування майбутніх посадок. Визначтеся з культурами, які ви хочете виростити, виберіть відповідні сорти та продумайте розташування рослин на ділянці, аби уникнути хаосу у посадковий сезон.

Раніше ми розповідали, як врятувати рослини, які вкрилися льодом.

Також дізнайтеся дієві способи, як швидко обігріти будинок взимку.

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