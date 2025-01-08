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Гілки дерев і кущів вкрилися льодом — як врятувати рослини

8 січня 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Як прибрати лід на деревах і кущах взимку — корисні поради дачникам
Маленька пташка на замерзлій гілці дерева взимку. Фото: Den.az
Христина Кучугурна - Редактор

В зимову пору року, коли температура повітря надворі опускається нижче нуля, на рослинах дуже часто виникає підмерзання, яке їх пошкоджує. Якщо ця проблема спіткала і вас, дізнайтеся, як можна швидко та ефективно прибрати лід на деревах і ягідних чагарниках.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Хоча останніми роками зима в Україні дедалі більше стає схожою на весну, інколи буває так, що позначки на термометрах неочікувано знижуються, що впливає не тільки на людей, а й на рослини. Наприклад, інколи буває так, що на рослинах залишається шар льоду.

Барбарис
Замерзлі гілки барбарису взимку. Фото: Beligraonline

Це своєю чергою створює навантаження на рослини, від якого гілки плодових дерев і ягідних чагарників починають згинатися і ламатися. Якщо ви зіткнулися з такою проблемою на своїй дачній ділянці, якомога скоріше вирішуйте її.

Щоб врятувати рослини, дізнайтеся, як можна прибрати лід на гілках дерев і кущів.

Як можна позбутися льоду на гілках дерев і кущів

У жодному разі не намагайтеся прибрати лід на рослинах за допомогою мітли або граблів. Річ у тім, що ці інструменти можуть ще більше пошкодити рослини, адже гілки стають дуже крихкими через замерзлий на них лід, тому це може бути небезпечним як для вас, так і для ваших рослин.

Дерево
Гілки дерева, вкриті льодом. Фото: Freepik

Якщо температура повітря надворі тримається на рівні морозної впродовж декількох днів, сонячні промені можуть нагріти гілки. Це допоможе льоду розтанути, а вам — врятувати свої рослини. Тому краще перечекати, доки сонце прибере шар льоду на ваших деревах і кущах, аніж намагатися видалити його власноруч.

Нагадаємо, ми писали про те, що треба зробити на городі взимку, щоб підготувати його до весни. 

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