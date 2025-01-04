Підготовка городу взимку - що потрібно зробити для гарного врожаю

Дівчина з лопатою в зимовому саду. Фото: Freepik

Багато дачників вважають, що взимку немає чого робити на городі, однак це не так. Насправді, зимовий період — ідеальний час для підготовки до майбутнього сезону.

Новини.LIVE дають декілька важливих порад, як ефективно провести зимові місяці, щоб влітку зібрати щедрий врожай.

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Підготовка насіння

Перевірте термін придатності та схожість насіння. Для цього кілька насінин загорніть у вологу тканину та залиште в теплому місці на 5-7 днів. Якщо проросте понад 70% насінин кожної культури, його можна використовувати навесні. Решту краще замінити.

Догляд за компостом

Узимку компост може втрачати тепло, тому накрийте його шаром соломи, старими ковдрами чи поліетиленом. Це зберігає тепло й активізує процес розкладання. Регулярно перемішуйте компост і додавайте кухонні відходи для отримання якісного добрива.

Компост. Фото: Pixabay

Використовуйте сніг

Сніг на городі — це природний утеплювач і джерело вологи. Не прибирайте його з грядок, а краще рівномірно розподіліть, щоб він захищав ґрунт від промерзання. Також по ньому можна розсипати компост або перегній. Під час танення снігу корисні речовини рівномірно розподіляться по ґрунту.

Подбайте про інвентар та теплиці

Взимку є час привести до ладу садові інструменти. Для цього: почистіть та наточіть леза, змастіть рухомі частини, обробіть дерев'яні ручки олією, щоб уникнути пересихання. Такий догляд забезпечить тривалу службу інвентаря й ефективність під час роботи.

Якщо у вас є теплиця чи парник, обов'язково перевірте їхній стан: замініть пошкоджені елементи, очистить конструкції, продизенфікуйте для знищення шкідників і хвороб. Це допоможе створити сприятливе середовище для ранньої посадки овочів.

Садовий інвентар. Фото: Freepik

Планування грядок

Взимку є час обдумати розташування культур. Зробіть креслення або замалюйте план городу, враховуючи сівозміну. Це допоможе уникнути виснаження ґрунту й забезпечить оптимальні умови для росту рослин.

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