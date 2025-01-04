Подготовка огорода зимой - что нужно сделать для хорошего урожая - подготовка огорода зимой

Девушка с лопатой в зимнем саду. Фото: Freepik

Многие дачники считают, что зимой нечего делать на огороде, однако это не так. На самом деле, зимний период — идеальное время для подготовки к предстоящему сезону.

Новини.LIVE дают несколько важных советов, как эффективно провести зимние месяцы, чтобы летом собрать щедрый урожай.

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Подготовка семян

Проверьте срок годности и всхожесть семян. Для этого несколько семян заверните во влажную ткань и оставьте в теплом месте на 5-7 дней. Если прорастет более 70% семян каждой культуры, их можно использовать весной. Остальные лучше заменить.

Уход за компостом

Зимой компост может терять тепло, поэтому накройте его слоем соломы, старыми одеялами или полиэтиленом. Это сохраняет тепло и активизирует процесс разложения. Регулярно перемешивайте компост и добавляйте кухонные отходы для получения качественного удобрения.

Компост. Фото: Pixabay

Используйте снег

Снег на огороде — это естественный утеплитель и источник влаги. Не убирайте его с грядок, а лучше равномерно распределите, чтобы он защищал почву от промерзания. Также по нему можно рассыпать компост или перегной. Во время таяния снега полезные вещества равномерно распределятся по почве.

Позаботьтесь об инвентаре и теплице

Зимой есть время привести в порядок садовые инструменты. Для этого: почистите и наточите лезвия, смажьте движущиеся части, обработайте деревянные ручки маслом, чтобы избежать пересыхания. Такой уход обеспечит длительную службу инвентаря и эффективность во время работы.

Если у вас есть теплица или парник, обязательно проверьте их состояние: замените поврежденные элементы, очистите конструкции, продизенфицируйте для уничтожения вредителей и болезней. Это поможет создать благоприятную среду для ранней посадки овощей.

Садовый инвентарь. Фото: Freepik

Планировка грядок

Зимой есть время обдумать расположение культур. Сделайте чертеж или зарисуйте план огорода, учитывая севооборот. Это поможет избежать истощения почвы и обеспечит оптимальные условия для роста растений.

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