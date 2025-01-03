Що та коли робити в саду у січні 2025 — місячний календар для дачників

Зимовий сад. Фото: pexels

У січні найкраще розпочати підготовку до майбутнього садівничого сезону. Вже можна пророщувати насіння, обрізати дерева та підготувати захист від гризунів.

Читайте нашу статтю, щоб вчасно підготувати сад до весни.

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Найкращі дні для садових робіт у січні 2025:

пророщування насіння — 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 19-23, 27, 28, 31;

пікірування, проріджування — 19-21, 27, 28;

заготівля субстратів — 28-30;

поливи — 4, 5, 12, 13, 22, 23, 31;

підживлення органічними добривами — 22, 23, 27, 28;

підживлення мінеральними добривами — 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 31;

Роботи в саду. Фото: pexels

обрізка, омолодження, формування — 3, 15-21, 27, 28;

боротьба зі шкідниками та захворюваннями — 8-10, 12, 14-18, 28;

захист від гризунів — 2, 3, 14, 28-30;

профілактичні обробки — 22-28;

заготівля, перевірка живців — 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 31;

щеплення та окулювання — 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 31;

Сад у снігу. Фото: pexels

перевірка труб та комунікацій — 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 31;

прибирання, ремонт — 1-3, 6, 7, 10, 11, 14-18, 28-30;

планування посадок та дизайну — 2, 3, 14, 28-30;

роботи в теплицях і парниках — 1, 2, 10, 11, 22-24;

снігозатримання — 2, 3, 8, 9, 14, 28-30;

перевірка укриттів на рослинах — 4, 5, 12-16, 22, 23, 31.

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