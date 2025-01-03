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Садовые работы в январе 2025 — даты по лунному календарю

3 января 2025 09:10
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Что и когда делать в саду в январе 2025 года — лунный календарь для дачников
Зимний сад. Фото: pexels
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

В январе лучше всего начать подготовку к предстоящему садоводческому сезону. Можно проращивать семена, обрезать деревья и подготовить защиту от грызунов.

Читайте нашу статью, чтобы вовремя подготовить сад к весне.

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Лучшие дни для садовых работ в январе 2025 года:

  • проращивание семян — 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 19-23, 27, 28, 31;
  • пикирование, прореживание — 19-21, 27, 28;
  • заготовка субстратов — 28-30;
  • поливы — 4, 5, 12, 13, 22, 23, 31;
  • подкормка органическими удобрениями — 22, 23, 27, 28;
  • подкормка минеральными удобрениями — 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 31;
Сад
Работы в саду. Фото: pexels
  • обрезка, омоложение, формование — 3, 15-21, 27, 28;
  • борьба с вредителями и заболеваниями — 8-10, 12, 14-18, 28;
  • защита от грызунов — 2, 3, 14, 28-30;
  • профилактические обработки — 22-28;
  • заготовка, проверка черенков — 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 31;
  • прививки и окулировки — 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 31;
Сад в снегу
Сад в снегу. Фото: pexels
  • проверка труб и коммуникаций — 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 31;
  • уборка, ремонт — 1-3, 6, 7, 10, 11, 14-18, 28-30;
  • планирование посадок и дизайна — 2, 3, 14, 28-30;
  • работы в теплицах и парниках — 1, 2, 10, 11, 22-24;
  • снегозадержание — 2, 3, 8, 9, 14, 28-30;
  • проверка укрытий на растениях — 4, 5, 12-16, 22, 23, 31.

Напомним, как вырастить рассаду в чайных пакетиках. Также мы рассказывали, как правильно посадить помидоры, чтобы получить щедрый урожай.

садоводы сад лунный календарь январь дача

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