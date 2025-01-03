Что и когда делать в саду в январе 2025 года — лунный календарь для дачников

Садовые работы в январе 2025 — даты по лунному календарю
3 января 2025 09:10
Зимний сад. Фото: pexels
В январе лучше всего начать подготовку к предстоящему садоводческому сезону. Можно проращивать семена, обрезать деревья и подготовить защиту от грызунов.
Читайте нашу статью, чтобы вовремя подготовить сад к весне.
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Лучшие дни для садовых работ в январе 2025 года:
- проращивание семян — 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 19-23, 27, 28, 31;
- пикирование, прореживание — 19-21, 27, 28;
- заготовка субстратов — 28-30;
- поливы — 4, 5, 12, 13, 22, 23, 31;
- подкормка органическими удобрениями — 22, 23, 27, 28;
- подкормка минеральными удобрениями — 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 31;
- обрезка, омоложение, формование — 3, 15-21, 27, 28;
- борьба с вредителями и заболеваниями — 8-10, 12, 14-18, 28;
- защита от грызунов — 2, 3, 14, 28-30;
- профилактические обработки — 22-28;
- заготовка, проверка черенков — 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 31;
- прививки и окулировки — 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 31;
- проверка труб и коммуникаций — 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 31;
- уборка, ремонт — 1-3, 6, 7, 10, 11, 14-18, 28-30;
- планирование посадок и дизайна — 2, 3, 14, 28-30;
- работы в теплицах и парниках — 1, 2, 10, 11, 22-24;
- снегозадержание — 2, 3, 8, 9, 14, 28-30;
- проверка укрытий на растениях — 4, 5, 12-16, 22, 23, 31.
Напомним, как вырастить рассаду в чайных пакетиках. Также мы рассказывали, как правильно посадить помидоры, чтобы получить щедрый урожай.
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