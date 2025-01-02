Як і на якій відстані садити помідори на городі, щоб отримати великий врожай — поради дачникам

Людина, яка збирає врожай стиглих помідоров. Фото: Gardening Know How

Якщо ви хочете отримати щедрий врожай помідорів з власного городу, вам варто знати про певні моменти, які важливо враховувати при посадці. Досвідчені дачники розповіли, як потрібно висаджувати томати на городі, щоб потім вони давали гарні врожаї.

Про це розповідає Sante Plus.

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Якщо ви хочете отримати багатий врожай великих, м’ясистих і смачних томатів, вам потрібно враховувати відстань посадки. Необхідно знати, на якій дистанції потрібно садити плоди у відкритому ґрунті, щоб отримати багато смачних овочів з власної ділянки.

Відстань посадки залежить від того, який сорт ви обрали і які опори встановили біля рослин. Культури, яких тримають міцні опори, краще ростуть в тіні, аніж ті, які вирощуються без них.

Збір врожаю помідорів на городі. Фото: Freepik

Наприклад, такі томати, як детермінантні, дають маленькі плоди заввишки 30-45 сантиметрів. Їх треба садити на відстані в 30-60 сантиметрів один від одного, і вони не потребують особливого догляду. А ще деякі сорти цих рослин зріють раніше за інших і краще витримують холоди.

Високі рослини потребують серйозного догляду, зокрема, їх треба регулярно обрізати і довго чекати на збір врожаю. А ще сорти цих рослин часто дозрівають набагато пізніше за інших. Садити такі помідори потрібно на відстані 45-60 сантиметрів один від одного.

Процес посадки помідорів на городі. Фото: Decorexpro

Що не можна і варто садити біля томатів на городі

У жодному разі не садіть біля томатів баклажани і перець, адже можна потім зібрати дрібні плоди. Краще садити помідори біля таких популярних рослин, як:

Листя салату

Квасоля

Горох

Цибуля

Мангольда

Морква

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