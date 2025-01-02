Как и на каком расстоянии сажать помидоры на огороде, чтобы получить большой урожай — советы дачникам

Человек, собирающий урожай спелых помидоров. Фото: Gardening Know How

Если вы хотите получить обильный урожай помидоров из собственного огорода, вам следует знать об определенных моментах, которые важно учитывать при посадке. Опытные дачники рассказали, как нужно высаживать помидоры на огороде, чтобы потом они давали хорошие урожаи.

Об этом рассказывает Sante Plus.

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Как правильно высаживать помидоры

Если вы хотите получить богатый урожай больших, мясистых и вкусных помидоров, вам нужно учитывать расстояние посадки. Необходимо знать, на какой дистанции нужно сажать плоды в открытом грунте, чтобы получить много вкусных овощей с собственного участка.

Расстояние посадки зависит от того, какой сорт вы выбрали и какие опоры установили возле растений. Культуры, которых держат крепкие опоры, лучше растут в тени, чем те, которые выращиваются без них.

Сбор урожая помидоров на огороде. Фото: Freepik

К примеру, такие томаты, как детерминантные, дают маленькие плоды высотой 30-45 сантиметров. Их нужно сажать на расстоянии в 30-60 сантиметров друг от друга, и они не нуждаются в особом уходе. А еще некоторые сорта этих растений зреют раньше других и лучше выдерживают холода.

Высокие растения нуждаются в серьезном уходе, в частности, их нужно регулярно обрезать и долго ждать сбора урожая. А еще сорта этих растений часто созревают гораздо позже других. Сажать такие помидоры нужно на расстоянии 45-60 сантиметров друг от друга.

Процесс посадки помидоров на огороде. Фото: Decorexpro

Что нельзя и стоит сажать возле томатов на огороде

Ни в коем случае не сажайте возле томатов баклажаны и перец, ведь можно потом собрать мелкие плоды. Лучше сажать помидоры возле таких популярных растений, как:

Листья салата

Фасоль

Горох

Лук

Монгольда

Морковь

Напомним, мы писали о том, какие сорта помидоров считаются худшими.

Раньше мы рассказывали о том, какие сорта помидоров считаются лучшими из всех.

Также мы сообщали о том, как можно заставить помидоры созревать на кустах.