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Не буде ані врожаю, ані смаку — найгірші сорти помідорів

12 листопада 2024 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Які сорти помідорів найгірші — які томати краще не садити
Люди, які тримають помідори в тарілці. Фото: Medium
Христина Кучугурна - Редактор

Далеко не всі сорти помідорів можна садити на своєму городі, адже не всі вони дають гарний врожай. Дачники з досвідом розповіли, які різновиди цього популярного овоча краще не садити на своїй ділянці та чому вони входять до антирейтингу серед томатів.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Помідори користуються особливою популярністю у господарстві, адже деякі з них готують салати, кетчупи, томатні соки і соуси, а дехто додає ці овочі у консервацію. Але далеко не всі сорти помідорів дають гарний врожай смачних і соковитих плодів.

Існують два сорти, які краще не купувати для посадки на своєму городі, адже можна залишитися без врожаю. 

Помидоры
Врожай помідорів на городі. Фото: Pinterest

Які сорти томатів вважаються найгіршими

Сорт "Санька Агроном"

Цей різновид томатів колись користувався особливою популярністю, але з часом він втратив свої переваги. Річ у тому, що смак помідорів цього сорту відрізняється від присмаку своїх "колег", адже він зовсім ніякий. Якщо ви посадите цей сорт на своєму городі, ви ризикуєте отримати плоди, як продаються у магазині.

До того ж, цей сорт помідорів дає маленький врожай і вважається більш схильним до розвитку такого захворювання, як фітофтора. 

Сорт "Космонавт Волков" 

Цей сорт томатів теж вважається далеко не найкращим серед інших різновидів. Смак цього різновиду посередній і не має якихось яскраво виражених ноток. Багато дачників не люблять садити цей сорт на своєму городі через його зовнішній вигляд і відтінок. 

До того ж, рівень врожайності цього різновиду є низьким, а у період плодоношення на плодах взагалі часто з’являється така проблема, як білокрилка.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно садити помідори на городі на зиму. 

Раніше ми розповідали про те, що можна посадити на городі після помідорів. 

Також ми повідомляли про те, як правильно заморожувати помідори на зиму. 

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