Які сорти помідорів найгірші — які томати краще не садити

Люди, які тримають помідори в тарілці. Фото: Medium

Далеко не всі сорти помідорів можна садити на своєму городі, адже не всі вони дають гарний врожай. Дачники з досвідом розповіли, які різновиди цього популярного овоча краще не садити на своїй ділянці та чому вони входять до антирейтингу серед томатів.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Помідори користуються особливою популярністю у господарстві, адже деякі з них готують салати, кетчупи, томатні соки і соуси, а дехто додає ці овочі у консервацію. Але далеко не всі сорти помідорів дають гарний врожай смачних і соковитих плодів.

Існують два сорти, які краще не купувати для посадки на своєму городі, адже можна залишитися без врожаю.

Врожай помідорів на городі. Фото: Pinterest

Які сорти томатів вважаються найгіршими

Сорт "Санька Агроном"

Цей різновид томатів колись користувався особливою популярністю, але з часом він втратив свої переваги. Річ у тому, що смак помідорів цього сорту відрізняється від присмаку своїх "колег", адже він зовсім ніякий. Якщо ви посадите цей сорт на своєму городі, ви ризикуєте отримати плоди, як продаються у магазині.

До того ж, цей сорт помідорів дає маленький врожай і вважається більш схильним до розвитку такого захворювання, як фітофтора.

Сорт "Космонавт Волков"

Цей сорт томатів теж вважається далеко не найкращим серед інших різновидів. Смак цього різновиду посередній і не має якихось яскраво виражених ноток. Багато дачників не люблять садити цей сорт на своєму городі через його зовнішній вигляд і відтінок.

До того ж, рівень врожайності цього різновиду є низьким, а у період плодоношення на плодах взагалі часто з’являється така проблема, як білокрилка.

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