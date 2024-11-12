Какие сорта помидоров самые плохие — какие томаты лучше не сажать

Не будет ни урожая, ни вкуса — самые плохие сорта помидоров
Далеко не все сорта помидоров можно сажать на своем огороде, ведь не все они дают хороший урожай. Дачники с опытом рассказали, какие разновидности этого популярного овоща лучше не сажать на своем участке и почему они входят в антирейтинг среди томатов.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Помидоры пользуются особой популярностью в хозяйстве, ведь некоторые из них готовят салаты, кетчупы, томатные соки и соусы, а некоторые добавляют эти овощи в консервацию. Но далеко не все сорта помидоров дают хороший урожай вкусных и сочных плодов.
Есть два сорта, которые лучше не покупать для посадки на своем огороде, ведь можно остаться без урожая.
Какие сорта томатов считаются худшими
Сорт "Санька Агроном"
Эта разновидность томатов когда-то пользовалась особой популярностью, но со временем она потеряла свои преимущества. Дело в том, что вкус помидоров этого сорта отличается от привкуса своих "коллег", ведь он совсем никакой. Если вы посадите этот сорт на своем огороде, вы рискуете получить плоды, как продаются в магазине.
К тому же этот сорт помидоров дает маленький урожай и считается более склонным к развитию такого заболевания, как фитофтора.
Сорт "Космонавт Волков"
Этот сорт томатов тоже считается далеко не самым лучшим среди других разновидностей. Вкус этой разновидности посредственный и не имеет ярко выраженных ноток. Многие дачники не любят сажать этот сорт на своем огороде из-за его внешнего вида и оттенка.
К тому же уровень урожайности этой разновидности является низким, а в период плодоношения на плодах вообще часто появляется такая проблема, как белокрылка.
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