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Не будет ни урожая, ни вкуса — самые плохие сорта помидоров

12 ноября 2024 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Какие сорта помидоров самые плохие — какие томаты лучше не сажать
Люди, держащие помидоры в тарелке. Фото: Medium
Кристина Кучугурная - Редактор

Далеко не все сорта помидоров можно сажать на своем огороде, ведь не все они дают хороший урожай. Дачники с опытом рассказали, какие разновидности этого популярного овоща лучше не сажать на своем участке и почему они входят в антирейтинг среди томатов.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Помидоры пользуются особой популярностью в хозяйстве, ведь некоторые из них готовят салаты, кетчупы, томатные соки и соусы, а некоторые добавляют эти овощи в консервацию. Но далеко не все сорта помидоров дают хороший урожай вкусных и сочных плодов.

Есть два сорта, которые лучше не покупать для посадки на своем огороде, ведь можно остаться без урожая.

Помидоры
Урожай помидоров на огороде. Фото: Pinterest

Какие сорта томатов считаются худшими

Сорт "Санька Агроном"

Эта разновидность томатов когда-то пользовалась особой популярностью, но со временем она потеряла свои преимущества. Дело в том, что вкус помидоров этого сорта отличается от привкуса своих "коллег", ведь он совсем никакой. Если вы посадите этот сорт на своем огороде, вы рискуете получить плоды, как продаются в магазине.

К тому же этот сорт помидоров дает маленький урожай и считается более склонным к развитию такого заболевания, как фитофтора.

Сорт "Космонавт Волков"

Этот сорт томатов тоже считается далеко не самым лучшим среди других разновидностей. Вкус этой разновидности посредственный и не имеет ярко выраженных ноток. Многие дачники не любят сажать этот сорт на своем огороде из-за его внешнего вида и оттенка.

К тому же уровень урожайности этой разновидности является низким, а в период плодоношения на плодах вообще часто появляется такая проблема, как белокрылка.

Напомним, мы писали о том, как правильно сажать помидоры на огороде на зиму.

Раньше мы рассказывали о том, что можно посадить на огороде после помидоров.

Также мы сообщали о том, как правильно замораживать помидоры на зиму.

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