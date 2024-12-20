Які сорти помідорів найкращі — корисні поради дачникам

Які сорти помідорів краще обрати для посадки на городі
Найкращі сорти помідорів, які краще посадити на своєму городі в новому сезоні. Досвідчені дачники розповіли, які види томатів варто посіяти на своїй ділянці, щоб потім зібрати великий врожай м’ясистих і смачних плодів з власного городу.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Які сорти помідорів вважаються найкращими
Вірджинії солодощі
Цей сорт томатів з’явився в США, де став дуже затребуваним через незвичайний солодкий смак і аромат. Такий різновид помідорів вважається високорослим, середньо-раннім і стійким до фітофторозу. Плоди цього сорту виростають плоско-округлими, рум’яними і з масою до 800 грамів, а деякі — до одного кілограма.
Гавайський ананас
Цей сорт прийшов до України також із США і вважається справжнім красенем серед інших. М’якоть плодів цього сорту помаранчева із червоними розводами по центру. Смак даного сорту — солодкий і м’ясистий. Однак, цей сорт вважається доволі рідкісним.
Гора Афон
Цей сорт має неймовірне поєднання соковитості та м’ясистості, а ще він доволі довго дає врожай. Плоди цього сорту — плоскоокруглі, малинові та з вагою від 300 грамів. До того ж, цей сорт довго зберігається і стійко витримує різні захворювання.
Малинове серце
Це середньоранній сорт помідорів, який має високий рівень врожайності. Плоди сорту виростають дуже м’ясистими і красивої форми, маючи малинове забарвлення і вагу від 250 до 500 грамів.
Віагра
Плоди цього сорту важать 100 грамів та мають ароматні, солодкі та медові нотки. До складу цих помідорів входить багато сухих компонентів і антиоксидантів, які захищають людей від онкологічного захворювання і зміцнюють серцево-судинну систему. Також цей сорт дає великий врожай і довго зберігається.
Здорове життя
Цей корисний для здоров’я сорт рано дає врожай, а його плоди важать до 30-40 грамів. До того ж, до складу цього сорту входить багато лікопіну, який рятує від онкології.
Диво саду
Плоди такого сорту виростають дуже гарними, круглими і з вагою до одного кілограма. До того ж, помідори цього сорту стійко витримують фітофтору. А ще з них виходять смачні салати і томатні соки.
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