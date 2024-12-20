Які сорти помідорів найкращі — корисні поради дачникам

Людина, яка тримає червоні помідори. Фото: Freepik

Найкращі сорти помідорів, які краще посадити на своєму городі в новому сезоні. Досвідчені дачники розповіли, які види томатів варто посіяти на своїй ділянці, щоб потім зібрати великий врожай м’ясистих і смачних плодів з власного городу.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Вірджинії солодощі

Цей сорт томатів з’явився в США, де став дуже затребуваним через незвичайний солодкий смак і аромат. Такий різновид помідорів вважається високорослим, середньо-раннім і стійким до фітофторозу. Плоди цього сорту виростають плоско-округлими, рум’яними і з масою до 800 грамів, а деякі — до одного кілограма.

Помідор сорту Вірджинії солодощі. Фото: Delectation of Tomatoes

Гавайський ананас

Цей сорт прийшов до України також із США і вважається справжнім красенем серед інших. М’якоть плодів цього сорту помаранчева із червоними розводами по центру. Смак даного сорту — солодкий і м’ясистий. Однак, цей сорт вважається доволі рідкісним.

Помідори сорту Гавайський ананас. Фото: Delectation of Tomatoes

Гора Афон

Цей сорт має неймовірне поєднання соковитості та м’ясистості, а ще він доволі довго дає врожай. Плоди цього сорту — плоскоокруглі, малинові та з вагою від 300 грамів. До того ж, цей сорт довго зберігається і стійко витримує різні захворювання.

Помідори сорту Гора Афон. Фото: скриншот з YouTube

Малинове серце

Це середньоранній сорт помідорів, який має високий рівень врожайності. Плоди сорту виростають дуже м’ясистими і красивої форми, маючи малинове забарвлення і вагу від 250 до 500 грамів.

Помідори сорту Малинове серце. Фото: скриншот з YouTube

Віагра

Плоди цього сорту важать 100 грамів та мають ароматні, солодкі та медові нотки. До складу цих помідорів входить багато сухих компонентів і антиоксидантів, які захищають людей від онкологічного захворювання і зміцнюють серцево-судинну систему. Також цей сорт дає великий врожай і довго зберігається.

Помідори сорту Віагра. Фото: AgriExpro

Здорове життя

Цей корисний для здоров’я сорт рано дає врожай, а його плоди важать до 30-40 грамів. До того ж, до складу цього сорту входить багато лікопіну, який рятує від онкології.

Помідори сорту Здорове життя. Фото: Pinterest

Диво саду

Плоди такого сорту виростають дуже гарними, круглими і з вагою до одного кілограма. До того ж, помідори цього сорту стійко витримують фітофтору. А ще з них виходять смачні салати і томатні соки.

Помідори сорту Диво саду. Фото: скриншот з YouTube

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