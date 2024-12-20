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Які сорти помідорів краще обрати для посадки на городі

20 грудня 2024 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Які сорти помідорів найкращі — корисні поради дачникам
Людина, яка тримає червоні помідори. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Найкращі сорти помідорів, які краще посадити на своєму городі в новому сезоні. Досвідчені дачники розповіли, які види томатів варто посіяти на своїй ділянці, щоб потім зібрати великий врожай м’ясистих і смачних плодів з власного городу.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Вірджинії солодощі

Цей сорт томатів з’явився в США, де став дуже затребуваним через незвичайний солодкий смак і аромат. Такий різновид помідорів вважається високорослим, середньо-раннім і стійким до фітофторозу. Плоди цього сорту виростають плоско-округлими, рум’яними і з масою до 800 грамів, а деякі — до одного кілограма.

Сладости Вирджинии
Помідор сорту Вірджинії солодощі. Фото: Delectation of Tomatoes

Гавайський ананас

Цей сорт прийшов до України також із США і вважається справжнім красенем серед інших. М’якоть плодів цього сорту помаранчева із червоними розводами по центру. Смак даного сорту — солодкий і м’ясистий. Однак, цей сорт вважається доволі рідкісним.

Гавайский ананас
Помідори сорту Гавайський ананас. Фото: Delectation of Tomatoes

Гора Афон 

Цей сорт має неймовірне поєднання соковитості та м’ясистості, а ще він доволі довго дає врожай. Плоди цього сорту — плоскоокруглі, малинові та з вагою від 300 грамів. До того ж, цей сорт довго зберігається і стійко витримує різні захворювання.

Гора Афон
Помідори сорту Гора Афон. Фото: скриншот з YouTube

Малинове серце 

Це середньоранній сорт помідорів, який має високий рівень врожайності. Плоди сорту виростають дуже м’ясистими і красивої форми, маючи малинове забарвлення і вагу від 250 до 500 грамів.

Малиновое сердце
Помідори сорту Малинове серце. Фото: скриншот з YouTube

Віагра

Плоди цього сорту важать 100 грамів та мають ароматні, солодкі та медові нотки. До складу цих помідорів входить багато сухих компонентів і антиоксидантів, які захищають людей від онкологічного захворювання і зміцнюють серцево-судинну систему. Також цей сорт дає великий врожай і довго зберігається.

Виагра
Помідори сорту Віагра. Фото: AgriExpro

Здорове життя

Цей корисний для здоров’я сорт рано дає врожай, а його плоди важать до 30-40 грамів. До того ж, до складу цього сорту входить багато лікопіну, який рятує від онкології.

Здоровая жизнь
Помідори сорту Здорове життя. Фото: Pinterest

Диво саду

Плоди такого сорту виростають дуже гарними, круглими і з вагою до одного кілограма. До того ж, помідори цього сорту стійко витримують фітофтору. А ще з них виходять смачні салати і томатні соки. 

Чудо сада
Помідори сорту Диво саду. Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, що можна посадити на своєму городі після помідорів. 

Раніше ми розповідали про те, як можна змусити помідори дозрівати на кущах. 

Також ми повідомляли про те, навіщо в землі на зиму залишати коріння помідорів.

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