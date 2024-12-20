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Какие сорта помидоров лучше выбрать для посадки на огороде

20 декабря 2024 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Какие сорта помидоров самые лучшие — полезные советы дачникам
Человек, держащий красные помидоры. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Самые лучшие сорта помидоров, которые лучше посадить на своем огороде в новом сезоне. Опытные дачники рассказали, какие виды томатов следует посеять на своем участке, чтобы потом собрать большой урожай мясистых и вкусных плодов из собственного огорода.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Сладости Вирджинии

Этот сорт томатов появился в США, где стал очень востребованным из-за необычного сладкого вкуса и аромата. Такая разновидность помидоров считается высокорослой, среднеранней и устойчивой к фитофторозу. Плоды этого сорта вырастают плоскоокруглыми, румяными и с массой до 800 грамм, а некоторые — до одного килограмма.

Сладости Вирджинии
Помидор сорта Сладости Вирджинии. Фото: Delectation of Tomatoes

Гавайский ананас

Этот сорт пришел в Украину также из США и считается настоящим красавцем среди других. Мякоть плодов этого сорта оранжевая с красными разводами по центру. Вкус данного сорта — сладкий и мясистый. Однако, этот сорт считается довольно редким.

Гавайский ананас
Помидоры сорта Гавайский ананас. Фото: Delectation of Tomatoes

Гора Афон

Этот сорт имеет невероятное сочетание сочности и мясистости, а еще довольно долго дает урожай. Плоды этого сорта — плоскоокруглые, малиновые и с весом от 300 грамм. К тому же, этот сорт долго хранится и стойко выдерживает разные заболевания.

Гора Афон
Помидоры сорта Гора Афон. Фото: скриншот с YouTube

Малиновое сердце

Это среднеранний сорт помидоров, обладающий высоким уровнем урожайности. Плоды сорта вырастают очень мясистыми и красивой формы, имея малиновую окраску и вес от 250 до 500 грамм.

Малиновое сердце
Помидоры сорта Малиновое сердце. Фото: скриншот с YouTube

Виагра

Плоды этого сорта весят 100 грамм и имеют ароматные, сладкие и медовые нотки. В состав этих помидоров входит много сухих компонентов и антиоксидантов, защищающих людей от онкологического заболевания и укрепляющих сердечно-сосудистую систему. Также этот сорт дает большой урожай и сохраняется долго.

Виагра
Помидоры сорта Виагра. Фото: AgriExpro

Здоровая жизнь

Этот полезный для здоровья сорт рано дает урожай, а его плоды весят до 30-40 грамм. К тому же, в состав этого сорта входит много ликопина, спасающего от онкологии.

Здоровая жизнь
Помидоры сорта Здоровая жизнь. Фото: Pinterest

Чудо сада

Плоды такого сорта вырастают очень красивыми, круглыми и с весом до одного килограмма. К тому же, помидоры этого сорта устойчиво выдерживают фитофтору. А еще из них получаются вкусные салаты и томатные соки.

Чудо сада
Помидоры сорта Чудо сада. Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, что можно посадить на своем огороде после помидоров.

Раньше мы рассказывали о том, как можно заставить помидоры дозревать на кустах.

Также мы сообщали о том, зачем в земле на зиму оставлять корни помидоров.

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