Какие сорта помидоров самые лучшие — полезные советы дачникам

Какие сорта помидоров лучше выбрать для посадки на огороде
Самые лучшие сорта помидоров, которые лучше посадить на своем огороде в новом сезоне. Опытные дачники рассказали, какие виды томатов следует посеять на своем участке, чтобы потом собрать большой урожай мясистых и вкусных плодов из собственного огорода.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Какие сорта помидоров считаются самыми лучшими
Сладости Вирджинии
Этот сорт томатов появился в США, где стал очень востребованным из-за необычного сладкого вкуса и аромата. Такая разновидность помидоров считается высокорослой, среднеранней и устойчивой к фитофторозу. Плоды этого сорта вырастают плоскоокруглыми, румяными и с массой до 800 грамм, а некоторые — до одного килограмма.
Гавайский ананас
Этот сорт пришел в Украину также из США и считается настоящим красавцем среди других. Мякоть плодов этого сорта оранжевая с красными разводами по центру. Вкус данного сорта — сладкий и мясистый. Однако, этот сорт считается довольно редким.
Гора Афон
Этот сорт имеет невероятное сочетание сочности и мясистости, а еще довольно долго дает урожай. Плоды этого сорта — плоскоокруглые, малиновые и с весом от 300 грамм. К тому же, этот сорт долго хранится и стойко выдерживает разные заболевания.
Малиновое сердце
Это среднеранний сорт помидоров, обладающий высоким уровнем урожайности. Плоды сорта вырастают очень мясистыми и красивой формы, имея малиновую окраску и вес от 250 до 500 грамм.
Виагра
Плоды этого сорта весят 100 грамм и имеют ароматные, сладкие и медовые нотки. В состав этих помидоров входит много сухих компонентов и антиоксидантов, защищающих людей от онкологического заболевания и укрепляющих сердечно-сосудистую систему. Также этот сорт дает большой урожай и сохраняется долго.
Здоровая жизнь
Этот полезный для здоровья сорт рано дает урожай, а его плоды весят до 30-40 грамм. К тому же, в состав этого сорта входит много ликопина, спасающего от онкологии.
Чудо сада
Плоды такого сорта вырастают очень красивыми, круглыми и с весом до одного килограмма. К тому же, помидоры этого сорта устойчиво выдерживают фитофтору. А еще из них получаются вкусные салаты и томатные соки.
Напомним, мы писали о том, что можно посадить на своем огороде после помидоров.
Раньше мы рассказывали о том, как можно заставить помидоры дозревать на кустах.
Также мы сообщали о том, зачем в земле на зиму оставлять корни помидоров.
Читайте Новини.LIVE!