Как убрать лед на деревьях и кустах зимой — полезные советы дачникам

Маленькая птичка на замерзшей ветке дерева зимой. Фото: Den.az

В зимнее время года, когда температура воздуха на улице опускается ниже нуля, на растениях очень часто возникает подмерзание, которое их повреждает. Если эта проблема постигла и вас, узнайте, как можно быстро и эффективно убрать лед на деревьях и ягодных кустарниках.

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Хотя в последние годы зима в Украине все больше становится похожей на весну, иногда бывает так, что отметки на термометрах неожиданно снижаются, что влияет не только на людей, но и на растения. Например, иногда бывает так, что на растениях остается слой льда.

Замерзшие ветки барбариса зимой. Фото: Beligraonline

Это в свою очередь создает нагрузку на растения, от которой ветки плодовых деревьев и ягодных кустарников начинают сгибаться и ломаться. Если вы столкнулись с такой проблемой на своем дачном участке, как можно скорее решайте ее.

Чтобы спасти растения, узнайте, как можно убрать лед на ветках деревьев и кустов.

Как можно избавиться ото льда на ветках деревьев и кустов

Ни в коем случае не пытайтесь убрать лед на растениях с помощью метлы или граблей. Дело в том, что эти инструменты могут еще больше повредить растения, ведь ветки становятся очень хрупкими из-за замерзшего на них льда, поэтому это может быть опасным как для вас, так и для ваших растений.

Ветки дерева, покрытые льдом. Фото: Freepik

Если температура воздуха на улице держится на уровне морозной в течение нескольких дней, солнечные лучи могут нагреть ветки. Это поможет льду растаять, а вам — спасти свои растения. Поэтому лучше переждать, пока солнце уберет слой льда на ваших деревьях и кустах, чем пытаться удалить его своими руками.

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