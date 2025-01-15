Погода в Україні 16 січня — в Укргідрометцентрі прогнозують сніг

Де чекати снігу — прогноз погоди від Укргідрометцентру на завтра
Завтра в Україні буде хмарна погода. В деяких регіонах можлива ожеледиця та сніг, але в більшості областей опади не прогнозують.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook в середу, 15 січня.
Прогноз погоди в Україні 16 січня
Синоптики зазначають, що в четвер, 16 січня, в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів не передбачається, але можливий сніг на Закарпатті та Прикарпатті. На дорогах західних, північних та Вінницької областей прогнозують ожеледицю.
Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби -2...+3 °C. У південній частині вночі -7...-2 °C, вдень +1...+6 °C.
Нагадаємо, хмарно завтра буде у столиці та Київській області. На дорогах очікується ожеледиця. Водіям та пішоходам варто бути обережними.
У Харкові та області також буде хмарно в четвер, 16 січня. Синоптики прогнозують вночі невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу, через це можлива ожеледиця.
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