Погода в Україні 16 січня — прогноз від Наталки Діденко

Дівчина йде засніженою вулицею. Фото: Новини.LIVE

Завтра в Україні істотних опадів, ймовірно, не буде. Це пов'язано з тим, що майже вся континентальна Європа буде перебувати у зоні впливу антициклону Beate.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook в середу, 15 січня.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко на 16 січня

Як зазначила синоптик, в четвер невеликий сніг випаде у Карпатах. В решті регіонів України опади не прогнозують. Разом з тим підвищиться температура повітря.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на четвер, 16 січня. Фото: скриншот

Вже цієї ночі в Україні прогнозують +1...-5 °C, в Карпатах -5...-10 °C. Протягом дня у більшості областей буде +1...+6 °C.

У столиці також буде без опадів. Вночі позначки термометра триматимуться близько нуля, вдень +1...+3 °C. Однак уже в п'ятницю опади накриють більшість областей України.

Нагадаємо, сьогодні метеочутливим людям варто подбати про себе. На Сонці було кілька небезпечних спалахів. Це може вплинути на самопочуття.

В Україні погіршились погодні умови. Через сніг та ожеледицю на дорогах все частіше стаються аварії. Для безпеки водії можуть скористатись правилом 50=50, його ефективно застосовують у Німеччині під час сильних дощів або снігопадів.