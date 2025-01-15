Погода в Украине 16 января — прогноз от Наталки Диденко

Украину накроет антициклон — прогноз погоды от Диденко на завтра
Завтра в Украине существенных осадков не будет. Это связано с тем, что почти вся континентальная Европа будет находиться в зоне влияния антициклона Beate.
Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook в среду, 15 января.
Прогноз погоды от Наталки Диденко на 16 января
Как отметила синоптик, в четверг небольшой снег выпадет в Карпатах. В остальных регионах Украины осадки не прогнозируют. Вместе с тем повысится температура воздуха.
Уже этой ночью в Украине прогнозируют +1...-5 °C, в Карпатах -5...-10 °C. В течение дня в большинстве областей будет +1...+6 °C.
В столице также будет без осадков. Ночью отметки термометра будут держаться около нуля, днем +1...+3 °C. Однако уже в пятницу осадки накроют большинство областей Украины.
Напомним, сегодня метеочувствительным людям стоит позаботиться о себе. На Солнце было несколько опасных вспышек. Это может повлиять на самочувствие.
В Украине ухудшились погодные условия. Из-за снега и гололеда на дорогах все чаще происходят аварии. Для безопасности водители могут воспользоваться правилом 50=50, его эффективно применяют в Германии во время сильных дождей или снегопадов.
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