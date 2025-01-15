Погода в Украине 16 января — прогноз от Наталки Диденко

Девушка идет по заснеженной улице. Фото: Новини.LIVE

Завтра в Украине существенных осадков не будет. Это связано с тем, что почти вся континентальная Европа будет находиться в зоне влияния антициклона Beate.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook в среду, 15 января.

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Прогноз погоды от Наталки Диденко на 16 января

Как отметила синоптик, в четверг небольшой снег выпадет в Карпатах. В остальных регионах Украины осадки не прогнозируют. Вместе с тем повысится температура воздуха.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на четверг, 16 января. Фото: скриншот

Уже этой ночью в Украине прогнозируют +1...-5 °C, в Карпатах -5...-10 °C. В течение дня в большинстве областей будет +1...+6 °C.

В столице также будет без осадков. Ночью отметки термометра будут держаться около нуля, днем +1...+3 °C. Однако уже в пятницу осадки накроют большинство областей Украины.

Напомним, сегодня метеочувствительным людям стоит позаботиться о себе. На Солнце было несколько опасных вспышек. Это может повлиять на самочувствие.

В Украине ухудшились погодные условия. Из-за снега и гололеда на дорогах все чаще происходят аварии. Для безопасности водители могут воспользоваться правилом 50=50, его эффективно применяют в Германии во время сильных дождей или снегопадов.