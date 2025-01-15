Магнітні бурі на сьогодні, 15 січня — чого очікувати метеозалежним

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Суттєвих магнітних бур на Землі у середу, 15 січня, не очікується. Однак на Сонці були небезпечні спалахи, які можуть вплинути на самопочуття.

Про це повідомляє Meteoagent.

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Магнітні бурі 15 січня

Зазначається, що протягом 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталося шість спалахів класу С. Такі спалахи мало впливають на Землю.

Очікується, що у середу геомагнітне поле буде тихим чи неспокійним рівнем. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 15 січня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 24.

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Як уникнути впливу магнітних бур на здоров'я

Самопочуття людей може погіршуватися через магнітні бурі, тому для зменшення негативного впливу на здоров'я варто дотримуватися таких порад:

відмовитися від надмірного фізичного та емоційного навантаження;

взяти час на відпочинок і відновлення;

зменшити вживання кофеїну та алкоголю або взагалі відмовитися;

влаштувати прогулянку на свіжому повітрі;

дотримуватися режиму сну та спати достатню кількість годин.

Нагадаємо, нещодавно фахівці опублікували календар космічних явищ на січень. Цього місяця варто чекати парад планет та Вовчого місяця.

Також 3 січня над Україною спостерігали астрологічне унікальне явище. На небі "зустрілись" Місяць й Венера.