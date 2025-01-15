Магнитные бури на сегодня, 15 января — чего ожидать метеозависимым

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Существенных магнитных бурь на Земле в среду, 15 января, не ожидается. Однако на Солнце были опасные вспышки, которые могут повлиять на самочувствие.

Об этом сообщает Meteoagent.

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Магнитные бури 15 января

Отмечается, что в течение 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С. Такие вспышки мало влияют на Землю.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет тихим или неспокойным уровнем. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 15 января

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 24.

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье

Самочувствие людей может ухудшаться из-за магнитных бурь, поэтому для уменьшения негативного влияния на здоровье стоит придерживаться следующих советов:

отказаться от чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;

взять время на отдых и восстановление;

уменьшить употребление кофеина и алкоголя или вообще отказаться;

устроить прогулку на свежем воздухе;

придерживаться режима сна и спать достаточное количество часов.

Напомним, недавно специалисты опубликовали календарь космических явлений на январь. В этом месяце стоит ждать парад планет и Волчью луну.

Также 3 января над Украиной наблюдали астрологическое уникальное явление. На небе "встретились" Луна и Венера.