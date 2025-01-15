Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Были опасные вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня arrow

Были опасные вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня

15 января 2025 11:39
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури на сегодня, 15 января — чего ожидать метеозависимым
Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Существенных магнитных бурь на Земле в среду, 15 января, не ожидается. Однако на Солнце были опасные вспышки, которые могут повлиять на самочувствие.

Об этом сообщает Meteoagent.

Читайте также:

Магнитные бури 15 января

Отмечается, что в течение 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С. Такие вспышки мало влияют на Землю.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет тихим или неспокойным уровнем. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 15 января

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 24.
магнитные бури 15 января
Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье

Самочувствие людей может ухудшаться из-за магнитных бурь, поэтому для уменьшения негативного влияния на здоровье стоит придерживаться следующих советов:

  • отказаться от чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;
  • взять время на отдых и восстановление;
  • уменьшить употребление кофеина и алкоголя или вообще отказаться;
  • устроить прогулку на свежем воздухе;
  • придерживаться режима сна и спать достаточное количество часов.

Напомним, недавно специалисты опубликовали календарь космических явлений на январь. В этом месяце стоит ждать парад планет и Волчью луну.

Также 3 января над Украиной наблюдали астрологическое уникальное явление. На небе "встретились" Луна и Венера. 

космос Солнце самочувствие магнитные бури головная боль

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:36 Не пожал руку главе Словакии — Ермак осудил критику школьника

12:36 ГБР разоблачило чиновников КРАИЛ в сотрудничестве с РФ

12:27 Одесские виноделы получат помощь от ООН — какую именно

12:18 Зеленский встретился с Туском в Варшаве — видео

12:12 Россия атаковала энергообъекты ракетами — что сбили ВС ВСУ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

12:04 Глумление над флагом и песни РФ — что СМИ узнали о причастных

12:00 Бронирование работника — пять важных условий

11:58 Водителям несладко — что происходит с ценами на топливо в 2025

11:53 Три года за полив огорода — в Одесской области задержали агрария

11:46 В Австрии суд оправдал сирийца, изнасиловавшего ребенка

12:36 Не пожал руку главе Словакии — Ермак осудил критику школьника

12:36 ГБР разоблачило чиновников КРАИЛ в сотрудничестве с РФ

12:27 Одесские виноделы получат помощь от ООН — какую именно

12:18 Зеленский встретился с Туском в Варшаве — видео

12:12 Россия атаковала энергообъекты ракетами — что сбили ВС ВСУ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

12:04 Глумление над флагом и песни РФ — что СМИ узнали о причастных

12:00 Бронирование работника — пять важных условий

11:58 Водителям несладко — что происходит с ценами на топливо в 2025

11:53 Три года за полив огорода — в Одесской области задержали агрария

11:46 В Австрии суд оправдал сирийца, изнасиловавшего ребенка

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — стоимость латуни удивляет

Эксклюзив

06:37 Последствия экотеррора со стороны РФ — что будет с Черным морем

14 января 2025

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:20 Догоняем Европу — сравнение цен на аренду в Украине и ЕС

13 января 2025

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

Text

10:24 Эксперт объяснил, почему доллар может стоить 47,5 грн в 2025

Text

08:36 План Трампа по Украине и мобилизация молодежи — эфир Ранок.LIVE

Text

01:30 Снизят мобилизационный возраст хоть сейчас — нардеп Гончаренко

Text

00:02 Гончаренко сообщил, отправляют ли на передовую бойцов 50+

14 января 2025
Text

17:50 Срочная операция НАТО возле России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист объяснил, зачем обновлять статус "ограниченно пригодного"

Text

15:14 ВПЛ не могут воспользоваться єОселею — Андрющенко назвал причину

Text

13:07 Храпчинский назвал впечатляющее количество ударов по РФ за 2024

Text

13:00 Подход Трампа к войне и атака дронов в РФ — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:25 Демченко назвал, какие задачи выполняют вражеские ДРГ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно

6 января 2025

03:16 Первый полезный, но вкусный торт — без тяжести в животе