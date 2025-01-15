Магнитные бури на сегодня, 15 января — чего ожидать метеозависимым

Были опасные вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня
Существенных магнитных бурь на Земле в среду, 15 января, не ожидается. Однако на Солнце были опасные вспышки, которые могут повлиять на самочувствие.
Об этом сообщает Meteoagent.
Магнитные бури 15 января
Отмечается, что в течение 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С. Такие вспышки мало влияют на Землю.
Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет тихим или неспокойным уровнем. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 15 января
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 24.
Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье
Самочувствие людей может ухудшаться из-за магнитных бурь, поэтому для уменьшения негативного влияния на здоровье стоит придерживаться следующих советов:
- отказаться от чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;
- взять время на отдых и восстановление;
- уменьшить употребление кофеина и алкоголя или вообще отказаться;
- устроить прогулку на свежем воздухе;
- придерживаться режима сна и спать достаточное количество часов.
Напомним, недавно специалисты опубликовали календарь космических явлений на январь. В этом месяце стоит ждать парад планет и Волчью луну.
Также 3 января над Украиной наблюдали астрологическое уникальное явление. На небе "встретились" Луна и Венера.
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