Погода в Украине 16 января — в Укргидрометцентре прогнозируют снег

Где ждать снега — прогноз погоды от Укргидрометцентра на завтра
Завтра в Украине будет облачная погода. В некоторых регионах возможна гололедица и снег, но в большинстве областей осадки не прогнозируют.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook в среду, 15 января.
Прогноз погоды в Украине 16 января
Синоптики отмечают, что в четверг, 16 января, в Украине будет облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится, но возможен снег на Закарпатье и Прикарпатье. На дорогах западных, северных и Винницкой областей прогнозируют гололедицу.
Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток -2...+3 °C. В южной части ночью -7...-2 °C, днем +1...+6 °C.
Напомним, облачно завтра будет в столице и Киевской области. На дорогах ожидается гололедица. Водителям и пешеходам стоит быть осторожными.
В Харькове и области также будет облачно в четверг, 16 января. Синоптики прогнозируют ночью небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, из-за этого возможна гололедица.
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