Погода в Украине 16 января — в Укргидрометцентре прогнозируют снег

Девушка с зонтиком. Фото: скриншот

Завтра в Украине будет облачная погода. В некоторых регионах возможна гололедица и снег, но в большинстве областей осадки не прогнозируют.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook в среду, 15 января.

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Прогноз погоды в Украине 16 января

Синоптики отмечают, что в четверг, 16 января, в Украине будет облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится, но возможен снег на Закарпатье и Прикарпатье. На дорогах западных, северных и Винницкой областей прогнозируют гололедицу.

Прогноз погоды в Украине на 16 января. Фото: скриншот

Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток -2...+3 °C. В южной части ночью -7...-2 °C, днем +1...+6 °C.

Напомним, облачно завтра будет в столице и Киевской области. На дорогах ожидается гололедица. Водителям и пешеходам стоит быть осторожными.

В Харькове и области также будет облачно в четверг, 16 января. Синоптики прогнозируют ночью небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, из-за этого возможна гололедица.